Es tiempo de volver a quedarnos en casa: Sheinbaum ante alza de contagios por Covid

El llamado a quedarse en casa regresó 251 días después de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell lo pidiera por primera vez el 28 de marzo, un mes después de detectado el primer caso de Covid-19 en México. Este viernes la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la ciudadanía retomar el confinamiento voluntario ya que los contagios y los ingresos hospitalarios están en aumento.

Acotó que por ahora no habrá nuevos cierres de actividades económicas, pero se reforzarán los filtros sanitarios en plazas comerciales, tiendas departamentales y espacios públicos concurridos como el Centro Histórico. Apelamos, dijo en conferencia de prensa virtual, a la conciencia de los ciudadanos para volver a quedarse en casa, salir sólo si es necesario, no hacer compras decembrinas y no acudir a fiestas ni reuniones con familiares o amigos.

"Otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables (…) a volver a tomar nuestras medidas de Sana Distancia, y protegernos y proteger a los demás", dijo. Con este llamado la mandataria capitalina rechazó que se vayan a aplicar medidas restrictivas como en Chihuahua o Jalisco. "Allá la policía multa a la gente, aquí la policía orienta, reparte cubrebocas. Es una ciudad solidaria".

#EnVivo 🔴📹 Junto con el Presidente @lopezobrador_, hacemos un llamado a los habitantes de la Ciudad de México: si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. #QuédateEnCasa.https://t.co/lpcFLODwfo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 4, 2020

Hasta este viernes la Ciudad de México registraba tres mil 917 personas hospitalizadas por Covid-19, cifra que la coloca en los niveles de ocupación hospitalaria registrados el 24 de junio. "En los últimos siete días tuvimos un aumento de 285 camas ocupadas", alertó Sheinbaum Pardo. De hecho, del 26 de noviembre al 3 de diciembre la ocupación hospitalaria pasó de 52 a 56 por ciento. En las camas generales la ocupación es de 61 por ciento y en cuidados intensivos de 43.

Por ello, se recuperarán camas de hospital que fueron reasignadas para la atención de otras enfermedades para disponerlas al cuidad de pacientes de Covid-19, se sumarán 600 camas en el Hospital General Ajusco Medio, la Unidad Temporal Citibanamex, hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se habilitarán 120 camas de observación y centros de aislamiento voluntario de la Marina y el IMSS.

Se prevé que durante las próximas dos semanas siga la tendencia al alza, por lo que se anunciaron nueve medidas, en algunos casos son nuevas y en otros sólo es el reforzamiento de las ya existentes. La primera es retomar el llamado a quedarse en casa, salir solo si es necesario y priorizar espacios abiertos, uso de cubrebocas y lavado de manos. "No hagamos fiestas, reuniones ni posadas con amigos ni familia".

Foto: Reuters

La operación del gobierno de la Ciudad de México y órganos autónomos como la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia reducirán su operación al mínimo, por lo que desde el lunes se suspenden actividades presenciales no esenciales en oficinas y ventanillas de atención al público y se adelantará el periodo vacacional en actividades no esenciales del 7 de diciembre al 15 de enero.

Una tercera medida, complementaria de la anterior, será dar prioridad a los trámites digitales en tramites.cdmx.gob.mx para evitar que las personas salgan de casas. Actualmente se pueden realizar 52 trámites de gobierno de manera remota, entre los que destacan el refrendo de la tarjeta de circulación, la renovación de la licencia para conducir, el alta de vehículos nuevos, aclaración de actas del Registro Civil o la constancia de no antecedentes penales.

➡️ Aumentarán capacidad hospitalaria por Covid-19

Se reforzará la verificación en oficinas y corporativos privados, ya que se ha detectado que en algunos edificios se han retomado las actividades presenciales, cuando el semáforo naranja prohíbe la reactivación de este sector. En aquellos complejos de oficinas que se detecte la actividad laboral presencial se procederá con clausura, advirtió la jefa de gobierno.

Foto: Reuters

Se fortalecerán los protocolos sanitarios en espacios de alta afluencia como la Alameda Central, el corredor peatonal de Madero, estaciones del Metro, zonales comerciales, tianguis y mercados. En el Centro Histórico, la Central de Abasto y tiendas y plazas comerciales de alta afluencia se aplicarán filtros para dosificar el ingreso de personas y con ello evitar aglomeraciones.

Se habilitará el código QR en el transporte público. La primera fase, que arranca la próxima semana, abarcará el Metro, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros y Metrobús. Una segunda fase incluirá al transporte concesionado. El objetivo, apuntó el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo García Dobarganes, es alertar a los pasajeros que estuvieron en contacto con un caso positivo durante su viaje y de esta manera adopten medidas preventivas para cortar la cadena de contagio.

En las colonias con emergencia sanitaria se fortalecerá la información y orientación para quedarse en casa a través del perifoneo con patrullas de la policía, además de que se sumarán a los Comités de Participación Comunitaria en las visitas casa por casa para difundir información sobre medidas sanitarias y de prevención.

En la Ciudad de México se alcanzó el máximo de 18 mil 742 pruebas realizadas en un día, de las cuales cuatro mil fueron PCR y el resto pruebas rápidas de antígeno. Para fortalecer esta estrategia, se pasará de 200 a 230 puntos de aplicación de pruebas, distribuidos en 117 Centros de Salud, 50 macro kioscos, 33 kioscos de salud en las colonias prioritarias y 30 hospitales.