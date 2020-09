"Esas mentiras no", dice AMLO ante acusación de toma de la Catedral por el Ejército

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, negó rotundamente la toma de la catedral por parte del ejército y pidió no creer todo lo que sus adversarios dicen.

“No es cierto que se haya tomado la catedral por el ejército. Por favor no crean todo lo que dicen estos personajes que son nuestros adversarios, que tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse criticarnos, cuestionarnos, pero por lo general mienten, porque es un asunto político, tienen diferencias con nosotros”, expresó

Política Sí habrá sorteo del avión presidencial: AMLO

“Están en contra de nosotros, eso no es ningún pecado, tampoco es ilegal, eso es parte de la democracia. Informar que nosotros somos respetuosos de todas las religiones, respetuosos de las libertades, que no somos autoritario. Es que no somos conservadores, el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, de corrupción, de autoritarismo, entonces no somos iguales, ellos piensan que se tiene que usar la fuerza y son partidarios de la mano dura. Esas mentiras no", continuó.

Lo anterior surgió luego de que la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México informara la noche de este domingo a través de su cuenta de Twitter que el Ejército Mexicano se encontraba tomando la Plaza de la Constitución por lo que para todos aquellos feligreses que deseaban participar en la Eucaristía les fue difícil ingresar al recinto religioso.

Asimismo, la cuenta pronosticó que los siguientes días la situación sería similar.

Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México, por la misma red social, aclaró que por causas ajenas a la Iglesia, durante los días cercanos a las fiestas patrias no se podría participar en los servicios religiosos en el recinto.

Es una pena que no tengamos noticias claras de parte de la autoridad Federal y de la CDMX para tomar las providencias necesarias e informar convenientemente a la feligresía.

Oremos para que el Señor nos dé la paz tan necesaria en estos tiempos.

¡Dios les bendiga! — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) September 14, 2020

“Con mucha pena informarnos a los fieles que el día de hoy y, probablemente, los cercanos al Día de la Independencia no podrán ingresar a esta Catedral para participar de los servicios religiosos ya que sus inmediaciones han sido tomadas por miembros del Ejército. Como lamentablemente no fuimos informados aún no sabemos cuántos y qué días permanecerá esta situación. Les ofrecemos una disculpa les pedimos paciencia en tanto podamos volver a abrir”, dijo la Arquidiócesis.

Ante la situación, la misa del medio día de este domingo fue trasmitida por internet.

No podremos abrir las puertas de la Catedral, la Secretaria de la Defensa Nacional, tomó la plancha de la Plaza de la Constitución, sin previo aviso, cerraron este templo”, por lo que no nos queda más que pedir, en nombre del pueblo de Dios, pedir por nuestra patria”.

La Catedral Metropolitana de México informa a los fieles que, por causas ajenas a la Iglesia, durante los días cercanos a nuestras fiestas patrias, no se podrá participar de los servicios religiosos en el recinto.@Catedral_CdMx pic.twitter.com/YgO9ukgVvQ — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 13, 2020

Cerrarán comercios del Centro Histórico por Grito

Con motivo de las fiestas patrias a partir de este lunes 14 de septiembre desde las 18:00 horas y hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre se suspenderán todas las actividades en los establecimientos mercantiles ubicados en ciertas calles del Centro Histórico.

Principalmente los que están en Venustiano Carranza: de Correo Mayor a Palma y los que están en Palma: de Venustiano Carranza a Republica de Guatemala. Y de Guatemala entre Palma y Correo Mayor y de esta última calle de República de Guatemala a Venustiano Carranza.

También los que se ubican en República de Uruguay: de las Cruces a Isabel la Católica y los posteriores en República de Chile.

De República de Uruguay a Justo Sierra y de República de Chile a La Academia. La Academia, los de las Cruces: de Justo Sierra a República de Uruguay.

Foto Cuartoscuro

A través de su cuenta de Twitter, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (STC) informó que este lunes fueron cerrados, hasta nuevo aviso, dos accesos a la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro.

#AvisoMetro: La estación Zócalo de #L2, permanecerá cerrada los días 14, 15 y 16 de septiembre. Recuerda que las estaciones Allende #L2 y Merced #L1 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Toma previsiones #MovilidadCDMX pic.twitter.com/7MnJEnfHXc — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2020

La dependencia detalló que se trata de las entradas ubicadas cerca de Palacio Nacional y Suprema Corte.

Por lo que el Metro pidió a los usuarios tomar sus precauciones y utilizar como alternativa los accesos de a un costado de la Catedral Metropolitana y la Plaza de la Constitución.

Pero no se hizo el mismo anuncio con anticipación a los fieles que acuden a la Catedral ni al Cabildo Metropolitano.

Con información de La Prensa













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer