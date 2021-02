Escasean tampones en CDMX por cruzada contra el plástico, reporta Financial Times

Farmacias y supermercados en la Ciudad de México exhibieron esta semana toallas sanitarias y copas menstruales, pero no tampones, debido a la reciente entrada en vigor de la prohibición de los plásticos de un solo uso en la capital del país, publicó el periódico británico Financial Times.

Desde principios de 2021, la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum prohibió la venta de productos menstruales hasta que sus aplicadores de plástico sean reemplazados por materiales más amigables con el medio ambiente. Si bien existen en el mercado tampones sin aplicador estos solo se pueden comprar en línea, a través de sitios como Mercado Libre y Amazon, pero a precios tal altos que quedan fuera del alcance de muchas mujeres en un país donde ellas trabajan más pero ganan menos que los hombres y están empleados con más frecuencia en trabajos informales, señala la publicación.

La batalla contra el plástico en la capital mexicana inició desde 2020 cuando comenzó la prohibición de las bolsas de un solo uso para dar paso a las reutilizables. Pero al margen de la agenda verde de Claudia Sheinbaum, usuarias en redes sociales han comenzado a quejarse del desabasto de tampones en supermercados, tiendas de abarrotes, farmacias y otros establecimientos donde anteriormente se vendían.

“¿Es verdad que no hay tampones en CDMX? Asumo que tampoco habrá inyecciones, ni bolsas de basura, empaques. Dejen de legislar con el privilegio, los tampones son productos de primera necesidad e higiene femenina”, dice un tuit citado por el medio británico.

Con la desaparición de los tampones en cdmx, entiendo las que dicen que la copa menstrual es lo mejor y es válido pero cada una tenemos gustos y necesidades diferentes. — Nash (@nashhangulo) February 9, 2021 Yo también me vengo enterando que no consigues ni uno en CDMX...

Las legisladoras dicen que busquen otras opciones ecológicas...

Ahora habrá mercado negro de tampones 😐 — Fanta de piña 🍍 (@Y_Tr3jo) February 10, 2021 oigan enserio enserio ya no hay tampones en la CDMX? chale yo la vdd nunca he probado la copa y no se pueda invertir en algo que puede que ni use y obvio no puedo usar pads mientras trabajo no mamen que se supone que haga — 🚲b̲i̲c̲i̲m̲a̲p̲a̲c̲h̲e̲🦝 (@equis_oh) February 11, 2021

Consultada al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México respondió a este diario que “no se retiraron los tampones, desde 2019 se acordó con las empresas que buscaran una alternativa al plástico que usaban debido a su impacto en el ambiente”.

Por su parte, la cadena Walmart ofrece en su portal en línea sólo dos presentaciones de tampones con aplicadores de cartón biodegradable.

En enero de este año entró en vigencia la reforma a artículos de la Ley de residuos sólidos de la CDMX, en la que los plásticos con un corto periodo de vida útil dejarán de ser permitidos para su uso en comercios.

De acuerdo con las modificaciones a la Ley, desde el 1 de enero de 2021 la comercialización, entrega y distribución de artículos como tenedores, cuchillos, cucharas, palillos mezcladores, popotes, platos, globos y sus varillas, vasos, tapas, charolas y aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico, ya no será permitida.

¿Sabes cuáles son los productos que a partir del 1 de enero de 2021 estarán prohibidos en la Ciudad de México? 🤔 #AdiósALosDesechables ⤵️ pic.twitter.com/laMRWTavO7 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 7, 2020

En torno a los productos de higiene femenina, también en octubre pasado, 218 legisladores en la Cámara de Diputados votaron en contra de una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado a productos como copas, tampones y toallas sanitarias. La medida habría implicado tres mil 400 millones de pesos menos para el fisco cada año, según cálculos de la Secretaría de Hacienda.

La propuesta la hizo el colectivo Menstruación Digna México y la diputada de Morena, María Wendy Briceño, quien la llevó al Legislativo, en donde con sólo 185 votos no alcanzó su aprobación.

