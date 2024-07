Escuelas de manejo patito en CDMX se las arreglan para seguir operando

A más de 100 días de que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) endureciera las reglas de operación de las escuelas de manejo, para evitar academias patito, varias de éstas se las han ingeniado para seguir trabajando, al abandonar sus inmuebles y ofrecer sus servicios a domicilio.

Puede interesarte: Reclaman homologar la Ley de Movilidad en la CDMX; Congreso va año y medio atrasado

El 27 de marzo pasado, la dependencia publicó en la Gaceta Oficial que no podrían operar las escuelas que no estuvieran en el padrón anterior y aquellas que no comprobaran que sus instructores están certificados y cuentan con licencia de manejo, que sus autos están balizados con la nueva identidad homologada por el gobierno local, que tienen seguro de cobertura amplia, además de tener un establecimiento fijo.

También se estableció de forma obligatoria que los cursos no fueran 100 por ciento prácticos e impartir un curso teórico de cinco bloques, donde se incluya el número de víctimas de hechos viales y las causas de los accidentes, además de la pirámide de movilidad y vulnerabilidad, señales y marcas de tránsito en las calles, pasos vehiculares, carriles y el reglamento de tránsito.

Metrópoli Endurecen reglas para autoescuelas en la CDMX

En un recorrido realizado por El Sol de México se constató cómo una academia que no aparece en el padrón oficial aún ofrece sus servicios en internet bajo una dirección en la colonia Roma Norte. Ésta dejó de operar en el inmueble y ahora sólo ofrece clases a domicilio, agendadas vía telefónica y con pagos en efectivo o transferencia bancaria.

“Ya no estamos en la Roma, ahora nos encontramos en Eduardo Molina, pero tenemos cobertura en varias colonias”, informó la escuela de manejo en una llamada telefónica.

La misma situación se presenta en otro establecimiento que opera en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Miguel Hidalgo, en donde el servicio se ofrece a domicilio y el pago debe ser al momento en efectivo y en una emisión, sin recibo o factura.

“Tenemos cursos de 10 horas y de 12 horas y media, por 3 mil 350 y 4 mil 150 pesos, son cuatro o cinco días. El pago se hace al momento en efectivo o por transferencia”, detalló la autoescuela.

Actualmente, el listado de las academias está compuesto por 35, sin embargo, según el portal web, la información aún está en construcción, por lo que desconoce el número exacto de las que lograron la revalidación.

Salvador, encargado de la escuela Manejo porque Manejo, una de las academias registradas ante la Semovi, explicó que la dependencia les dio como límite hasta junio para cumplir con toda la documentación, como la acreditación del inmueble, automóviles balizados, seguros de cobertura amplia y la certificación de todos sus instructores.

“Somos alrededor de 42 escuelas que presentamos toda la documentación que se nos solicitó ante la Semovi, tenemos entendido que el padrón se actualizará en agosto, pero estamos en regla para seguir operando con normalidad”, aseguró.

“Muchos compañeros tuvieron la oportunidad de regularse y revalidarse, lamentablemente las escuelas patito siguen y es importante que los usuarios sepan que es obligatorio ante la Semovi que tengamos un establecimiento fijo. A nosotros para el registro nos piden la dirección de un inmueble, es con lo que nos damos de alta en Hacienda, y sobre todo para garantizar la seguridad de quienes nos contratan, y dar los cursos temáticos”, comentó.

El Sol de México también pudo constatar que las autoescuelas sin registro que siguen ofertando sus servicios no han cumplido con el correcto balizado de los automóviles de enseñanza.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Sabemos de lugares que se hacen pasar por escuelas y sólo les colocan imanes a sus autos, después que acaba la clase se los quitan, no tienen seguro y los instructores no tienen permisos o acreditaciones, muchos son Uber. Es un tema de inseguridad aún”, consideró Salvador.

La última actualización del reglamento para las escuelas de manejo ocurrió el 30 de diciembre de 2003, cuando el gobierno en turno convocó a los establecimientos a registrarse en un padrón para obtener su permiso, registro y la autorización para emitir constancias de manejo a menores de edad.