Escuelas ya padecen desabasto de agua

Desde el pasado lunes, a las 14:00 horas, la Secundaria 196 Justo A. Zamudio, en Azcapotzalco, se quedó sin reservas de agua, por lo que están dosificando el poco líquido que queda en la cisterna y un tinaco, el cual únicamente utilizan para el servicio de los sanitarios. En entrevista, el personal advirtió que si no les llevan una pipa, no estarán en condiciones de librar el resto de la semana.

Pese a que la alcaldía de Azcapotzalco refirió que las 36 pipas con las que dispone están dando prioridad a escuelas y hospitales, la Secundaria 196 hasta ayer por la tarde no había recibido el servicio, no obstante que lo solicitaron desde el lunes por la tarde. “Lo que estamos haciendo es racionalizar el agua, con una cubeta le echamos a los sanitarios”, dijo un administrativo del plantel.

“En el turno matutino muchos estudiantes no vinieron el martes, sobre todo niñas. Aquí no se suspenden clases, a los alumnos que llegan se les recibe, se les da clase y atención hasta la hora de su salida”, refirió personal administrativo de la escuela aunque, una madre de familia refirió que sí les recomendaron no asistir.

Foto: Israel Zamarrón

“Si no llega este miércoles no sabemos cómo le van a hacer los compañeros del turno matutino”, explicó el personal ya que son 550, entre alumnos, plantilla docente y administrativos.

LES PIDEN AGUA

En la escuela Instituto Bilingüe Libertad, ubicada en Mar Mediterráneo #175, en Miguel Hidalgo, la situación es la misma, pero los directivos han pedido a los padres que lleven sus propios garrafones.

Una madre de dos niñas en este plantel explicó que hay una cisterna y sólo tienen tres tinacos de mil litros para nueve grupos en total. "Les piden a los niños que cuando vayan al baño no le bajen a la palanca", dijo.

"Hoy pedí una pipa a la alcaldía y dijeron que el director la tenía que solicitar directamente. Hablé con el director, dijo que pasó una señorita y que iban a mandar una pipa... pero nunca llegó ninguna pipa", acusó.

Ante la problemática, los padres de familia han planteado recoger a sus hijos más temprano, pero el plantel rechazó la propuesta, pues generaría desorden.