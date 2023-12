Estacionamientos del Centro Histórico y Zona Rosa incumplen reglamento de precios

Los estacionamientos públicos de Zona Rosa y del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, no respetan las nuevas reglas establecidas por autoridades de la Ciudad de México, que dictan que deben de tener el mismo precio por cada fracción de hora.

En mayo de este año entraron en vigor las modificaciones a la Ley Orgánica de Alcaldías y de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, que obliga a los dueños de estacionamientos a cobrar por fracción de minutos y tener póliza de seguros. “Los titulares de estacionamientos públicos cobrarán sus tarifas por fracciones de 15 minutos desde la primera hora, debiendo ser el mismo precio para cada fracción”, indica el artículo 50.

A más de seis meses de las modificaciones, establecimientos ubicados en Zona Rosa y Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, las incumplen pues las tarifas por fracción son desproporcionadas o cobran únicamente por hora.

Foto: Romina Solís /El Sol de México

En Zona Rosa, el estacionamiento ubicado en Liverpool y Génova, tiene una tarifa de 22 pesos la hora, 18 pesos por 45 minutos, 13 pesos por 30 minutos y siete pesos por los primeros 15 minutos, lo que viola lo dictado en el Artículo 50 de la Ley de Establecimientos Mercantiles. En la misma zona, pero entre la calle de Génova y Londres, el cobro es de 22 pesos cada hora, sin fraccionar el tiempo.

Lo mismo pasa con estacionamientos ubicados en el Centro Histórico, como el de 16 de septiembre y Motolinia, que cobra 40 pesos la hora, 34 pesos por 45 minutos, 28 pesos por 30 minutos y 17 pesos por los primeros 15 minutos.

Foto: Romina Solís /El Sol de México

Para usuarios del Centro Histórico las tarifas son altas y no confían en dejar sus autos en estas zonas. Y aseguran que llegan a pagar hasta 300 pesos en una ida al Zócalo capitalino. “Me he llegado a gastar hasta 300 pesos por una ida al Centro Histórico, porque lo he dejado en estos estacionamientos de 40 o hasta 60 pesos la hora. Ya he optado por no acudir al Centro en auto, porque muchas veces son peligrosos y no cuidan el auto. La tarifa se me hace excesiva”, opinó Óscar Flores.

A dos semanas de terminar el año, estacionamientos públicos de Zona Rosa y Centro Histórico comienzan incrementar su demanda, los cuales están entre 30 y 50 por ciento de su capacidad. “Ahorita hay más demanda por los antros y las fiestas, pero apenas está incrementando”, comentó Guillermo González, encargado del estacionamiento ubicado en López y Avenida Juárez, en el Centro Histórico.