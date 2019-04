Este es el nuevo diseño del sistema de transporte de la CDMX

La Jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del Secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza presentó el Sistema Integrado de Transporte y el Mapa único del cual dijo:

No sólo es un nuevo diseño, es el pilar de la movilidad en el transporte público

Foto: Cortesía

Dicho diseño corrió a cargo de Lance Wyman, quien creó la imagen de los Juegos Olímpicos de México en 1968 y la gráfica institucional del Metro de la Ciudad de México.

Una donación para la CDMX

Este nuevo diseño a decir de Lajous Loaeza “fue prácticamente una donación para la Ciudad pues la imagen y el ajuste al logo costó 497 mil pesos”.

También se creó el mapa único de la red de transporte del Metro y Metrobús que corrió a cargo del arquitecto y diseñador, Pablo Peña con un costo de 290 mil pesos mismo que ya comenzó a ser colocado en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Hace 50 años, Lance Wyman, realizó el diseño del logotipo del @MetroCDMX y hoy, nos presenta la nueva imagen del Sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. 👇👀 pic.twitter.com/YxGvDfcXlh — Gobierno CDMX (@GobCDMX) 15 de abril de 2019

Gracias a la información de este mapa los usuarios pueden cambiar de transporte y ruta, es decir pasar del Metrobús, al Metro o al Trolebús o a alguna ruta de RTP.

Sheinbaum Pardo dijo que cotizaron los costos de los ajustes y de la nueva imagen con otros diseñadores y la cifra era de 6 ceros es decir, en millones de pesos “por eso decidimos invitar a Lance Wyman quien vive en Nueva York así que prácticamente se le paga el dinero de sus viajes a la Ciudad de México, su estancia y parte del diseño”.

La propuesta de mapa se ajustó en grupos focales, personas operadoras del sistema y personas usuarias.

La Ciudad debe tener un sistema integrado de transporte

Lajous Loaeza recordó que la Ley de Movilidad establece que la Ciudad debe tener un sistema integrado de transporte y el Plan Estratégico de Movilidad 2019 propone la integración del sistema de transporte partir de la idea de una Ciudad, un sistema.

Sheinbaum Pardo dijo que solicitó el mapa de Metro y Metrobús y lo que le entregaron fue por separado el mapa del Metro y Metrobús, “es increíble que no estuvieran juntos Metro y Metrobús así que les pedí que me entregaran un mapa en donde ambos se interconectan”.

“La integración del sistema de transporte tiene cuatro elementos: imagen de los modos de transporte, información de la red, medio de pago, infraestructura física y la integración de la imagen se definió en talleres participativos el nombre de la red, con participación de los organismos de transporte y la Semovi.

Por sus parte, Lajous dijo: “Lo que probamos es que se encontraron nuevas rutas que a veces no eran evidentes, porque en este mapa no sólo está el mapa del Metro sino que está también el mata del Metrobús, está el mapa de transportes eléctricos, está el señalamiento de que hay un estacionamiento para bicicletas, están también algunas líneas de RTP, no todas, porque esas sí son muchas y viene los horarios de cada servicio, viene en dónde estará la línea del Cablebús y también incluimos, porque la gente así usa en transporte de la Ciudad, los trayectos del Metrobús y el tren suburbano”.