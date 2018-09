Amarra curul Sandra Vaca, señalada como presunta reclutadora en red de prostitución

En sus primeras horas de vida, el Congreso de la Ciudad de México ya vivió su primer relevo: se trata de la salida de Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez y la llegada de Sandra Esther Vaca Cortés, ambas diputadas de la bancada del PRI.

En la primera sesión ordinaria de la primera legislatura del Congreso capitalino, se comunicó que Gutiérrez Rodríguez solicitó licencia al cargo de diputada plurinominal del PRI “por así convenir a mis intereses políticos y personales”.

Diputada relacionada con red de prostitución

Fue así que Sandra Esther Vaca Cortés, al ser apu ntada como suplente de Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez, logró amarrar su curul en el Congreso capitalino.

En 2014 la ahora legisladora Vaca Cortés fue señalada en una investigación periodística de ser la supuesta reclutadora de una red de prostitución operada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde las oficinas del PRI en la Ciudad de México.

No obstante las autoridades no levantaron cargos en contra de Gutiérrez de la Torre, conocido como El zar de la basura y ex presidente del PRI en la Ciudad de México, ni contra ningún de sus allegados que supuestamente integraban la red de prostitución.

De esta manera Vaca Cortés se suma a los cinco diputados priistas que son coordinados por Tonatiuh González Case, quien también pertenece al círculo cercano de Gutiérrez de la Torre, así como Israel Betanzos, quien coordinó a los priistas en la séptima y última legislatura de la Asamblea Legislativa.

Durante las pasadas campañas electorales, Vaca Cortés reapareció para apoyar la candidatura de Mikel Arriola, entonces candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno capitalina.

