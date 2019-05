Estudiantes del CCH Vallejo habrían escapado por reprobar materias

Los estudiantes del CCH Vallejo que fueron reportados como desaparecidos desde la semana pasada al parecer se encuentran bien y habrían huido de manera voluntaria al estado de Guerrero, debido a que iban mal en algunas materias.

Así lo reveló la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, al término de la reunión de gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, quien dijo que platicaron con el papá de Israel Guevara Alejandre, de 17 años de edad y encontraron una nota que el joven redactó.

“En la nota dice que está bien que no lo busquen que reprobó materias, Israel es novio de Montserrat Paniagua Martínez, de 16 años de edad pero hasta que yo no los vea no puedo decir que están bien”.

Godoy Ramos dijo que para la búsqueda de ambos se mandó una Alerta Ámber pues se fueron juntos a refugiar al parecer al estado de Guerrero.

La funcionaria dijo que aparentemente el motivo por el que decidieron huir es precisamente que iban mal en algunas materias.

Ernestina Godoy precisó que desde ayer la Procuraduría capitalina giró en oficio de colaboración con la Fiscalía de Guerrero a efecto de localizar a los estudiantes de la UNAM.