Exigen a la ALDF dictaminación y discusión de leyes y nombramientos

El Observatorio en Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México exhorta a las diputadas y diputados a que atiendan los asuntos pendientes en la Asamblea Legislativa, que trabajen para beneficio de la capital y de sus habitantes.

A través de un comunicado, la organización exhortó a los legisladores a que muestren interés de resolver los temas que son de gran trascendencia para la vida política de la ciudad antes de que termine su periodo.

Los temas que no han sido atendidos hasta la publicación de este documento son:



1. El nombramiento de los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF). El plazo para el nombramiento de los cinco Comisionados Ciudadanos (como lo establece la Constitución Política de la CDMX, y no siete como lo señala la Ley de Transparencia) venció el pasado 31 de marzo pero aún no se cuenta con una resolución.

CDMX ALDF condiciona terna a jefe de gobierno



2. El nombramiento de las personas que conformarán el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México para los cargos de: Fiscal Anticorrupción, Secretario Técnico del Comité Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.



3. La designación de Magistrados/Magistradas de Salas Ordinarias y de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



4. La discusión de las observaciones a las Leyes Reglamentarias de la Constitución Política de la Ciudad de México, las cuales comprenden: La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.



5. Discusión de las observaciones al Decreto del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), el cual es un instrumento que integrará las políticas, estrategias y acciones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la CDMX a partir del marco regulatorio que establece la Constitución de la Ciudad. Esta discusión forma parte del proceso que atiende algunos de los efectos de los sismos de año pasado.