Exigen justicia por el caso de Abner, niño que murió ahogado en el Colegio Williams

Un grupo de alrededor de 20 madres de familia de un colectivo denominado “Tribu de mamás” se manifestó a la afueras del Colegio Williams plantel Mixcoac, para exigir justicia y transparencia en el caso de Abner.

Abner, un menor de 6 años falleció la mañana del lunes mientras tomaba sus clases de natación en el plantel San Jerónimo perteneciente al Colegio Williams. Hasta el momento autoridades de la escuela no han explicado con claridad que fue lo que sucedió, por lo que las madres piden sea esclarecido el caso.

Te recomendamos: Niño fallece ahogado dentro de Colegio Williams en alcaldía Benito Juárez

A las 9 de la mañana de este miércoles con las consignas “justicia y transparencia, no más indiferencia”, “el hijo de una es el hijo te todas”, “negligencia es homicidio” y “todas somos madres de Abner” el contingente caminó por Patriotismo, dando vuelta en calle Rubens para incorporarse a Revolución y regresar a la entrada del plantel en Empresa 8.

Un grupo de mujeres se manifestó a las afueras del Colegio Williams. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Elsa es parte del colectivo, no es de la comunidad del Colegio pero menciona que la intención de este grupo es apoyarse entre todas y ella está en el lugar para dar apoyo a la familia y exigir justicia, pues todas las escuelas necesitan seguridad adecuada para los niños.

“La intención de ‘Tribu de mamás’ es justamente apoyarnos entre todas, venimos a decirle a la familia de Abner que no están solos, venimos a exigir justicia porque no es posible que no se haya dado una explicación coherente, dicen que el niño estaba enfermo, que era travieso, eso no justifica el hecho, queremos justicia. Una escuela sea de paga o privada necesita personal capaz y la seguridad necesaria para nuestros hijos”, menciona.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al llegar nuevamente a la entrada del plantel madres pegaron cartulinas en la puerta y prendieron veladoras como acto simbólico al grito de “Abner no estás solo, no te vamos a olvidar” y “Juan Williams exigimos justicia”, pidiendo así a las autoridades de la institución educativa den una explica de lo sucedido.