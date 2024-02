Exigen parar megaproyectos para garantizar el agua en CDMX

Habitantes de alcaldías, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México marcharon al Zócalo para exigir al gobierno capitalino detener la construcción de megaproyectos inmobiliarios, con el fin de garantizar el abasto de agua en la capital.

Por el bajo almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, que dota del líquido a alcaldías de la ciudad y zonas del Estado de México, la distribución disminuyó y en 10 demarcaciones se implementa el sistema por “tandeo”, que es la dotación de agua en determinadas horas o días.

A las 11:00 horas, manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), sobre la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, con carteles con leyendas como: ”Agua para las casas, no para las plazas"; "#NoAlProyectoEstadioAzteca; y "No es sequía, es saqueo”.

Con consignas como: “hoy tenemos agua, mañana ya no habrá”, manifestantes exigieron al gobierno capitalino detener 13 megaproyectos que estiman un consumo de nueve millones 308 mil litros de agua al día, lo que agravará la situación de desabasto.

“Estamos aquí para exigir a la Secretaría del Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) un freno a las grandes construcciones ante la crisis hídrica que estamos viviendo en estos momentos.

"Del Sistema Cutzamala sabemos que están las presas en un nivel muy bajo, por lo que esa agua que sí existe, que se distribuya de forma equitativa y justa a los que menos tienen”, dijo Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA).

Algunos de los proyectos que exigen su suspensión y que ya están en consulta vecinal, son Torre Polyforum, en la colonia Nápoles, en la Benito Juárez, que contempla la construcción de un hotel, zona comercial y viviendas; la ampliación de Pabellón Polanco, en la colonia Polanco, Miguel Hidalgo, que planea conjunto de comercios y departamentos; Espacio Condesa, en la colonia Hipódromo Condesa, en la Cuauhtémoc, que prevé un centro comercial, hotel, zona de oficinas y viviendas; y Grand Central Tlatelolco, en la colonia San Simón Tolnáhuac, también en la Cuauhtémoc, que prevé 11 torres para 798 departamentos.

“Estamos solicitando una mesa, una reunión directamente con Sedema, Seduvi y Sacmex para hacer personalmente estos planteamientos, y en caso de que no hagan algo para evitar el acaparamiento del agua, nosotros vamos a continuar con movilizaciones y acciones legales antes de que sea demasiado tarde, no queremos llegar a un escenario en el que les falte más el agua a los que ya no la tienen”, dijo Alejandro Velázquez.

Otro de los megaproyectos que habitantes de Tlalpan y Coyoacán rechazan es el Conjunto Estadio Azteca, que como dio a conocer El Sol de México en su edición del 13 de octubre del 2021, planea la construcción de un hotel, centro comercial y departamentos.

El proyecto fue suspendido el año pasado por la Seduvi, debido a que el “polígono de actuación”, necesario para obtener los permisos de construcción, caducó, pues fue otorgado a principios del 2018. A la fecha, Grupo Televisa no ha dado a conocer el nuevo proyecto inmobiliario.

Rubén Ramírez, Autoridad Tradicional del Pueblo de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, señaló que el Conjunto Estadio Azteca afectaría más la distribución de agua en 17 colonias de la alcaldía, y aseguró que desde octubre del año pasado no sostienen diálogo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

"Si nos presentan un estudio de factibilidad y un estudio ambiental que nos diga que está garantizado nuestro abasto de agua, adelante, pero eso lo decide el pueblo", dijo Rubén Ramírez Almazán durante la movilización.

Los manifestantes caminaron sobre la calle 20 de Noviembre para ingresar al Zócalo pasadas las 12:00 horas, en donde realizaron un mitin frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento y realizaron pintas en los pilares con la leyenda: ”agua para los pueblos" y una gota a un costado.

Minutos después, representantes del Frente de Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac entregaron la solicitud en oficinas de gobierno, en donde acordaron una mesa de trabajo con personal de la Seduvi, Sedema y Sacmex el próximo lunes 12 de febrero a las 11:00 horas.

"Nunca más sin los pueblos y barrios originarios. Juntos para construir una ciudad sustentable y preservar nuestras raíces, costumbres y tradiciones', decía una manta colgada frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.