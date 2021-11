Explosión y derrumbe de casa en la colonia Pensil Norte dejó 12 heridos

Esta sábado, una casa se derrumbó debido a una explosión reportada en la calle Lago Ammer, colonia Pensil Norte, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de la que aún se desconocen las causas.

Elementos de emergencia se encuentran laborando en el lugar para levantar escombros y atender a personas que lo requieran, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Servicios de emergencia de la Ciudad de México laboran en la colonia Pensil Norte, Miguel Hidalgo, tras la fuerte explosión que se registró esta mañana. https://t.co/YL5ki4B3E7 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 13, 2021

Muertos y heridos por explosión en casa de la Pensil Norte

Aunque no se ha confirmado oficialmente la cifra, se presume que al menos cuatro personas resultaron heridas, quienes ya son atendidas por elementos de la Cruz Roja.Se realizan labores de búsqueda para cerciorarse que no haya alguien atrapado entre los escombros, pero por el momento no se ha informado sobre alguna víctima mortal.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos pidió a través de redes sociales evitar acercarse a la zona donde se generó esta explosión.

"En seguimiento a la explosión en calle Lago Ammer, colonia Pensil Norte, en Alcaldía Miguel Hidalgo, se informa que se derrumbó una vivienda en su totalidad; continuamos laborando en el lugar".

🚨#ÚltimaHora🚨 | Elementos de emergencia se encuentran en el lugar para levantar escombros y atender a personas.



📹 Alberto Jiménez | @laprensaoem https://t.co/LgBxXbs5Oj pic.twitter.com/tLTHIbocDV — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 13, 2021

La titular de Protección Civil, Miriam Urzúa, se encuentra en el lugar de los hechos para coordinar las acciones de atención interinstitucional.

Vecinos que se encontraban apoyando a las labores de los servicios de emergencia se les desalojó de la zona para permitirles continuar con su trabajo y así evitar algún accidente a terceros.