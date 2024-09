"Logramos salir con vida a la calle"; familia Belmont narra explosión en Coyoacán

"Yo escuché un ruido así de "tssssssssss", pero muy fuerte, pensé de momento que eran mis tanques de gas y le dije (a la esposa) -oye hay fuga con el tanque de gas-, salgo a la zotehuela, lo cierro, pero al acercarme dije, no, no huele; levanté la vista, comencé a ver fuego y de inmediato saqué a mi esposa", así narró el señor Víctor Belmont, el momento exacto de la explosión.

En una de las siete casas afectadas, ubicada sobre calle Las Flores, la familia Belmont permitió el acceso a su hogar y ahí solo se veían vidrios rotos y clavados en las puertas, recámaras destrozadas y puertas tiradas.

Estos fueron los estragos que dejó la explosión por acumulación de gas en la colonia Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán, entre las calles Las Flores esquina con la cerrada del mismo nombre.

CDMX Explosión por acumulación de gas en una casa de Coyoacán deja 12 heridos

Elementos de Protección Civil de la alcaldía llegaron al lugar de la explosión y acordonaron los espacios donde podría haber más riesgos, tal como sucedió en la cocina de la familia, además de establecer carpas para ayudar a las familias afectadas con alimento y atención médica.

En ese espacio se veía una puerta tirada la cual fue tapada con una lámina, mientras que colchones, ropa, puertas y pedazos de pared se veían en la zotehuela de la casa, donde ya no había más acceso.

Al subir las escaleras del hogar destrozado por las explosión, había pedazos de cristal y al terminar las mismas estaba el baño, donde la ventana estaba rota, así como la cortina.

Estragos que dejó la explosión por acumulación de gas en la colonia Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán. / Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Nadie estaba en la recamara afectada

Al preguntarle al señor Víctor sobre la recámara que resultó afectada indicó, "es de mi hija, no estaba afortunadamente, pero aquí solo vivimos, mi esposa, ella y yo". Al ingresar a la habitación el tocador estaba sobre la cama, las ventanas rotas y sin vidrios.

En el interior de la casa también se observaban electrodomésticos tirados y paredes caídas, provocado, de acuerdo con las autoridades, por una acumulación de gas en un tanque de cilindro.

Así quedó la habitación de la hija de Víctor Belmont. / Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Momento exacto

Víctor Belmont dijo para La Prensa, "estábamos acabando de almorzar con mi esposa en la parte de abajo, en la cocina, cuando escuché un ruido así de "tssssssssss", pero muy fuerte, pensé de momento que eran mis tanques de gas y le dije (a la esposa) -oye hay fuga con el tanque de gas-, salgo a la zotehuela, lo cierro, pero al acercarme dije, no, no huele; levanté la vista y comencé a ver fuego y de inmediato saqué a mi esposa, le dije -oye vente, esto va a explotar-, no caminamos tres metros cuando se dio el estallido, pero fue tremendo, fue muy fuerte, afortunadamente logramos salir con vida hacia la calle pero aquí estamos gracias a dios".

La pareja se encontraba en a cocina cuando se percataron de que algo estaba mal. / Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Hubo 10 lesionados por la explosión

"A todos los lesionados los llevaron a la casa de mis suegros para que fueran atendidos, pero una niña tenía quemaduras de tercer grado y fue llevada de inmediato al hospital para su pronta atención" así lo contó Laura Somera.

Al preguntarles si les ofrecieron albergues indicaron que sí, que en dos albergues del Ajusco y uno de Coyoacán.

Laura dijo "fue muy horrible, se sintió como que el piso se movió al momento de la explosión, se escuchó muy muy fuerte, yo y mi esposo estábamos en Santo Domingo, Pascle y se escuchó el estruendo", cabe destacar que esté lugar se encuentra a 2 kilómetros de dónde sucedió la explosión.

De los lesionados se registraron diez personas entre ellos dos eran los trabajadores de la pipa surtidora de gas, quienes fueron llevados en calidad de detenidos en lo que se esclarecen los hechos.

El ruido de la explosión llegó a un lugar que se encuentra a 2 kilómetros de dónde sucedió la explosión. / Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Piden actuación lo antes posible



La familia Belmont, quienes en su mayoría residen en las casas afectadas, solicitó una pronta solución a las autoridades debido a que todos son "gente de trabajo y es lo único que piden".

En la cerrada de Las Flores todos los afectados son familia; la casa más afectada fue la de Juan Carlos Belmont quien también resultó lesionado.

Las autoridades aún no han informado a los afectados el momento en que podrán regresar a sus hogares, puesto que es necesario realizar un peritaje para determinar los daños a las viviendas, además de brindar los datos de cada uno de los habitantes de las casas, indicó Laura Somera.

Antes del medio día del domingo comenzaron a llevar camiones y maquinarias para sacar el escombro después de los peritajes.

Publicado en La Prensa