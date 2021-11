Afectados de explosión en colonia Pensil Norte rechazan ser trasladados a un albergue

Afectados del inmueble que registró una explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo, rechazan ser trasladados a un albergue, como señaló el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

En entrevista con El Sol de México, afectadas del lugar, Yoatzin Castillo y Bertha Mora, pidieron que se instalen viviendas provisionales, y descartaron dormir en el albergue ubicado en la colonia Tabacalera.

"Nosotros no queremos dejar nuestra casa, porque cuantas veces no han pasado que roban cosas. Tengo 53 años viviendo aquí. Si nos ponen algo en la calle sí, pero no nos vamos a mover a un albergue", señaló Bertha Mora.

➡️ "Salimos y había humo y flamas": afectada cuenta cómo vivió la explosión en la Pensil

En tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que se instalaran estas viviendas provisiones, aunque instaló una carpa para entablar diálogo con los vecinos. Y aseguró que reconstruirán la vivienda.

"Se levanta el censo de las familias que viven en la vecindad, se les da un apoyo temporal y se van a reconstruir las viviendas, con el apoyo del Invi.

"Tienen que recogerse todos los escombros, ver en que condiciones están las viviendas para ver si pueden regresaron. La vecindad se va a reconstruir, no va a haber intermediarios", indicó, sin precisar cuánto tiempo durarán los trabajos.

Foto: Luis Barrera | La Prensa

Además, la mandataria capitalina señaló que peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) aún trabajan para conocer los motivos de la explosión por acumulación de gas.

➡️ Fiscalía CDMX investiga explosión de casa en la colonia Pensil Norte

Hay 22 familias afectadas

La explosión por acumulación de gas dejó una mujer de 19 años fallecida, cinco personas hospitalizadas y un total de 22 familias afectadas.

"Se le va a dar todo el apoyo funerario y vamos a apoyar a la familia. Está un compañero de la Consejería Jurídica para dar todo el apoyo", indicó Claudia Sheinbaum.

➡️ Vivienda se derrumba por explosión en la colonia Pensil; hay un muerto y 12 heridos

En entrevista con medios, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Myriam Urzúa, detalló que tres fueron trasladadas al hospital Vicente Leñero y dos en el ISSSTE Tacuba.

Además señaló que la explosión no afectó a las viviendas aledañas y el secretario de Obras empezarán a levantar las lozas que cayeron.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En tanto, el secretario de Gobierno, Martí Batres, mencionó que un total de 22 familias fueron afectadas, las cuales serán trasladadas a un albergue del DIF capitalino, ubicado en la colonia Tabacalera.

"Los lesionados son 12, cinco en hospital y otras seis lesionadas que fueron atendidas aquí mismo, que tenían lesiones menores", precisó Batres.