Extinguen Fondo Uber de la pasada administración por opaco

El polémico Fondo Uber, donde las empresas de transporte con chofer depositan las comisiones de 1.5 del valor de cada viaje que les cobra la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, será extinguido por opaco, ya que desde su constitución se estableció como privado, lo que impedía conocer sus ingresos y el uso que se les daba.

Así lo dio a conocer este viernes el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, al comparecer ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la glosa del Segundo Informe de gobierno. Los recursos del Fondo Uber, precisó, serán transferidos al Fideicomiso para el Financiamiento de la Mejora del Transporte Público.

El Fondo Uber fue consecuencia del intento de regulación que hizo el gobierno capitalino en 2015, luego de las protestas masivas de taxistas en contra de la competencia desleal en la que incurrían las aplicaciones. Derivado de los acuerdos se fijó el cobro de una comisión para las aplicaciones y con ese recurso se financiarían proyectos de mejor para los taxis públicos.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

En octubre del año pasado, la empresa Uber, la que tiene mayor presencia en el mercado del transporte privado con chofer, informó que desde 2016 había depositado ya 450 millones de pesos en el fondo, pero desconocía su uso por parte de la Secretaría de Movilidad, que en esos dos periodos fue encabezada por Héctor Serrano y después por su allegado Carlos Meneses.

Sin embargo, concluyó la pasada administración en 2018 y no fue posible conocer el monto de los ingresos del Fondo Uber ni para qué fueron usados. Ni con solicitudes de transparencia o recursos de revisión en los que el INFO ordenaba a la Secretaría de Movilidad revelar las cifras se abrió el fideicomiso. El argumento fue siempre el cumplimiento al secreto fiduciario.

En su comparecencia, el actual secretario de Movilidad refirió: “Uno de los compromisos de esta administración fue extinguir ese fideicomiso. Desde el inicio nos pareció que no debió de haberse hecho de esa manera (…) A nosotros nos parece absolutamente impropio que se haya planteado así un fideicomiso (privado) que estaba en manos de servidores públicos”.

Y añadió: “Por esa razón el Comité Técnico votó la extinción del fideicomiso y en el momento en que quede extinguido, vamos a hacer la transferencia de todos los recursos al Fideicomiso para el Financiamiento de la Mejora del Transporte Público para destinar los recursos a la sustitución de taxis. Fue un error de buena o mala fe, no lo sé, de hacer un fideicomiso privado”.

Sobre el uso que le ha dado esta administración a los ingresos del Fondo Uber, Lajous Loaeza comentó que se han usado para la sustitución de taxis con más de 10 años de antigüedad por unidades nuevas. El año pasado fueron 400 vehículos y para este año hay un número igual de solicitudes. La inversión para esto es de 300 millones de pesos del fondo, pero tampoco precisó cuál es el estatus del resto de los recursos.

Desencuentro con la oposición

La diputada del PAN, Gabriela Salida cuestionó al secretario de Movilidad que no quedaba claro el tema de los recursos del Fondo Uber, lo que provocó un desencuentro entre ambos.

Lajous explicó que la panista se confundía porque “los funcionarios públicos no podemos ejercer recursos privados” y la legisladora interrumpió con un “no señor, no hay confusión, no aclaró el dinero”.

“Creo que ya se lo aclaré de por qué, le pido que revise la ley y que vea cómo funcionan los fideicomisos privados, es lo único que le pido, no le pido más”, agregó el secretario de Movilidad y el presidente de la Comisión intentó poner orden en la sesión, pero falló.

La diputada panista insistió: “si usted le pidiera al secretario que se comportara como debe comportarse yo no tendría por qué contestarle, pero el secretario está haciendo un berrinche en su respuesta”, comentario que ya no obtuvo respuesta del secretario de Movilidad.