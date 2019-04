Fallas en sistema de reservas causan enormes filas en el AICM

Una falla en el sistema de reservas a cargo de la empresa Sabre ha provocado largas filas de viajeros en mostradores de varias aerolíneas para documentar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de Twitter, Sabre dijo que son conscientes de que hay un problema que afecta a sus clientes.

"Nuestros equipos de operaciones y técnicos globales están trabajando activamente para resolver esto. Nos disculpamos por cualquier inconveniente", publicó.

We are aware that there is an issue impacting some of customers. Our global operations and technical teams are actively working to resolve this. We apologize for any inconvenience. — Sabre (@Sabre_Corp) 29 de abril de 2019

La falla ha provocado que los clientes realicen algunas documentaciones de forma manual, pero el sistema ya se restableció.

En redes sociales, usuarios se quejaron que debido a la falla tardaron hasta una hora en realizar trámites o documentar equipaje.