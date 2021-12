Sacmex asegura que se restableció abasto de agua en seis alcaldías

Luego que la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, advirtió que analiza proceder legalmente por la falta de agua en esa demarcación desde el pasado 22 de diciembre, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que a partir de este miércoles ya hay abasto del vital líquido en las zonas afectadas.

Rafael Carmona Paredes, titular de Sacmex, anunció en conferencia de prensa que la falla que provocó el desabasto está asociada a la “falta de componentes en la subestación eléctrica Comalco, esta subestación está en la zona de Lerma. Con esta subestación la CFE suministra a uno de los principales circuitos de alimentación a pozos del sistema Lerma, el Circuito Tlaloc II”.

También rechazó que el desabasto fuera porque algunos pozos no hubieran pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de luz.

Explicó que las alcaldías afectadas por esta falla eléctrica son Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, Álvaro Obregón e Iztapalapa, de las cuales 200 mil habitantes no tuvieron abasto de agua.

Margarita Saldaña en un mensaje videograbado ayer, martes, dirigido a los habitantes de Azcapotzalco, manifestó que desde el pasado 21 de octubre la CFE envió un oficio a tres pozos de Sacmex en Azcapotzalco en el que le advertía sobre la falta de pago y dos meses después los vecinos no tuvieron agua, desde el 22 de diciembre hasta el 24 que les avisaron que se restablecería el servicio.

Sin embargo, para el 25 continuaban sin el vital líquido hasta ayer 28 de diciembre debido ahora a que se había presentado una falla eléctrica.

“Quiero decirles que si nos hubieran avisado en ambos casos de las circunstancias, primero del corte de luz que se iba a hacer en los pozos y, segundo, de la falla eléctrica que se había tenido nos hubiéramos podido organizar mejor Sacmex y nosotros, a la mejor hubiéramos podido suministrar agua con pipas a toda la alcaldía. Esto no fue así y tuvimos que estar improvisando y de última hora tratando de dar el servicio a todos”.

“Quiero comentarles que no estoy de acuerdo con la forma en la que ha procedido CFE. Me parece que no está bien que a los vecinos les cobren de esta manera un adeudo que tienen entre dos instituciones gubernamentales, entre CFE y Sacmex. Ellos debieron de haberse arreglado, explorado otras formas para solucionar sus adeudos y sus compromisos y no hacernos lo que nos hicieron a nosotros en la alcaldía Azcapotzalco.

“Nosotros estamos explorando jurídicamente lo que podemos hacer, porque esta fue una grave violación a los derechos humanos de los que aquí vivimos. El agua es un derecho humano consagrado en la Constitución en su artículo cuarto. Tampoco estoy de acuerdo en que nos tengamos que enterar de que nos falta el agua cuando ya tenemos a los vecinos enojados y haciendo manifestaciones”.

Sheinbaum lamenta desabasto de agua

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, lamentó los problemas de escasez para los habitantes de estas demarcaciones.

“Hubo un problema muy importante en el abasto del sistema Lerma a la ciudad de México, esto provocó un desabasto más o menos de un día completo, hubo un problema eléctrico vinculado con algunos otros temas y se afectaron distintas alcaldías de la ciudad de México, ya fue atendido esto, tarda varios días en recuperarse el caudal, pero estamos atentos y estamos esperando que el día de hoy pueda recuperarse el caudal”, indicó.