Familiar saluda a su paciente desde un puente vehicular, historias de Covid-19 en CDMX

La escena es poderosa: una madre de familia de nombre Elsa Plancarte sube al puente peatonal que da vista hacia una fachada del Hospital de Infectología de La Raza, hace unas señas y recibe respuesta, es su hija, una joven mujer infectada de Covid-19 que lucha por su vida.

En la incertidumbre de no saber si volverá a ver su familiar, la mujer aprovecha la altura el puente que sirve de enlace para llegar a la venta de la internada, "lleva varios días", dicen testigos que como ella, están a la espera de buenas noticias de sus pacientes.

"No quiso dar mucha información, nomás dijo: soy de bajos recursos y no tengo quién me ayude", comentó la madre del puente a Laura Lovera, fotoreportera de El Sol de México quien capturó las imágenes del momentáneo encuentro a distancia.

"Me acerqué, me dijo que no quería fotos, le dije que una de lejecitos; estaba buscando (la fotografía) que se viera su hija y en el reflejo la mamá", contó Lovera sobre la hazaña donde las fotos hablan por sí mismas.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Alta en Neumología

Gustavo Adrián Peralta salió como todos los que enfrentan y ganan una batalla: débil, cansado pero con el ánimo para seguir caminando. Es un joven de 27 años recién dado de alta de Neumología tras presentar Covid-19.

"Lo agarré sentado, iba con su familiar... Ya se iba a su casa", dijo la fotógrafa de este diario que alcanzó a platicar un poco con Gustavo que a su salida vestía una playera polo amarilla, jeans color azul, cubrebocas y un cintillo en su muñeca como evidencia de 'esa' batalla.

No estaba solo, lo acompañaba su esposa quien mostró su nota de alta como un recordatorio a aquellos incrédulos que esto es real, que su paciente duró 10 días internado y que al pie del documento se lee: acudir al servicio de urgencias en caso de falta de aire, opresión torácica o fiebre.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Mujer pide desesperadamente ingresar al hospital

Así como unos salen, otros llegan. A la puerta del Hospital de Infectología llegó hoy una mujer que presentaba los síntomas de Covid-19; en su mano izquierda traía unas placas de tomografías, con la derecha exigía a los policías que la atendieran.

Le ordenaron que diera la vuelta y accediera por otra puerta, así, sin ningún control epidemiológico los casos sospechosos se convierten en una amenaza para los familiares que están cerca de ahí esperando noticias de su enfermos.

Al cierre de esta nota, México registra 1,069 decesos y más de 11 mil casos positivos de Covid-19 y en un día como hoy, hace 11 años inició la pandemia de H1N1. Todos a cuidarse y a cuidar a los otros.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México