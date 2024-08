Familiares de personas desaparecidas exigen atender crisis forense

Familiares de personas desaparecidas se manifestaron en el Ángel de independencia y la Glorieta de las y los Desaparecidos para exigir la búsqueda de sus seres queridos, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Algunos contingentes marcharon sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, donde también demandaron a las autoridades atender la crisis forense que existe en México, pues acusaron que más de 50 mil cuerpos se encuentran sin identificar y sin ser entregados a sus familiares.

Amnistía Internacional asegura que las mujeres encabezan la búsqueda de los más de 116 mil desaparecidos en México. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Yerin Rodríguez Zamora viajó desde San Luis Potosí más de 10 horas para marchar y pedir justicia por su padre, quien desapareció cuando viajaba rumbo a Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2010.

“Mi papá era el chofer de un autobús que llevaba a bordo a 42 personas. Lo último que se supo es que fueron interceptados por patrullas en Tamaulipas”, relató.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Mientras el campamento de familiares de personas desaparecidas que lleva más de una semana instalado en el perímetro del asta bandera del Zócalo quedó encapsulado con las estructuras metálicas, sillas y vallas instaladas para el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Patricia de la Cruz y otras madres y padres tienen la esperanza de entablar una mesa de diálogo con el mandatario federal antes de que termine su administración.

El campamento de las familias de desaparecidos se encuentra desde hace una semana en el Zócalo, sin que aún sean atendidos por las autoridades. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Estamos aquí desde el 18 de agosto y no pensamos quitarnos si el presidente no accede hablar con nosotros, tanto él como Claudia Sheinbaum, porque es la que se queda a cargo después de él para que le dé seguimiento a nuestros casos”, manifestó.

No pensamos movernos de aquí, nosotros no hacemos destrozos, veníamos en santa paz, queremos estar bien, queremos encontrar a nuestros hijos desaparecidos, queremos que las autoridades sean más empáticas con nosotros porque no nos quiere hacer caso y no nos vamos a mover hasta que hable con nosotros

Las familias de los desaparecidos advierten que no quitarán su campamento en el Zócalo hasta que los escuchen. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Por la mañana, algunos familiares visitaron la iglesia de San Hipólito y realizaron una pega de fichas de búsqueda en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

"Hasta encontrarte" es una de las frases de los familiares de los desaparecidos para soportar la búsqueda que les dé algún informe sobre qué sucedió con ellos. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

A las 11:30 horas, las actividades iniciaron en la Glorieta de las y los Desaparecidos con el Centro Prodh, donde brindaron asesoría jurídica a familiares de personas desaparecidas y se llevaron a diversos talleres de bordado y grabado.

También montaron la exposición de fotografía “Memoria, verdad y justicia, Acapulco Guerrero” e instalaron una manta denominada “Huellas de la Memoria”.