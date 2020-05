Malas o buenas noticias, así esperan familiares a pacientes con Covid-19

“Si les llamamos es porque les vamos a dar malas noticias. Si yo estuviera de su lado, no me gustaría oír el nombre de mi paciente. Tengan paciencia, los médicos saldrán a darles informes, sus familiares están bien cuidados. Dejen sus números y ellos harán las videollamadas”, dice una trabajadora social a quienes esperan sobre la banqueta del Hospital Xoco.

Minutos más tarde llama sólo a tres familias. Da un mensaje y el rostro de quienes la escuchan muestra una mejora: sus pacientes podrán ser dados de alta hoy, pero les extienden una receta para un tratamiento de oxígeno por tres meses. La batalla que por escasos minutos pensaron librada, continuará.

Valle de México Personal del Hospital Las Américas evita que paciente Covid-19 se quite la vida

Raúl es uno de ellos. Su familia vive en la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa, y quien está hospitalizada es su mamá. María trabajaba en su puesto de huaraches y debido a que permanece siempre expuesta al calor del comal y después se va a casa, se enferma constantemente. “El cambio de temperatura siempre le ha afectado, sufre de sinusitis y gripas. Incluso por estas complicaciones perdió la audición hace tiempo”, cuenta su hijo.

Entre él y su hermana, que tiene dos hijos pequeños, hacen guardias en el hospital. Ayer la receta que cargaba en la mano decía: Oxígeno suplementario con mascarilla reservorio a 5 litros por minuto por 24 horas por tres meses. “Dicen que cuesta 800 pesos la recarga, vamos a tener que ver cómo pagarla. Por ahora mi esposa es la que me apoya, ella sigue trabajando, también la pareja de mi hermana”. Al puesto de huaraches ahora nadie lo atiende pues lo primordial es cuidar de María.

La trabajadora social les sugirió contactar a Infra. Para surtir la receta como está indicada tendrán que pagar un total de 58 mil 135 pesos. La renta del cilindro por mes cuesta 595 pesos, la garantía tiene un costo de 3 mil 250 pesos -que serán devueltos al término del contrato- y cada recarga de oxígeno cuesta 885 pesos, pero el cilindro dura sólo 31 horas.

Desde el pasado 4 de mayo la mamá de Sol ingresó al hospital Xoco. También vienen de Iztapalapa, aunque del centro, y pasan las 24 horas del día en las inmediaciones. Dice que la compañía de quienes esperan con ella y su hermana es lo que las mantiene con ánimo, aunque hay días que no les gustaría pasar ahí ante las malas noticias que escuchan de otros pacientes.

CDMX Colapsa morgue en Hospital ISSSTE Zaragoza; cadáveres van a camión

Aunque algunos elementos de la policía que cuidan esta zona del hospital afirmaron que brindarían un camión para que se resguardaran del clima, desde hace dos semanas no han sabido de esa promesa. Ellas cubren su casa de campaña con plástico y cobijas, por las mañanas la extienden sobre las cabinas telefónicas y la montan de nuevo por las noches.

Sol y su familia ahora consultan el precio del oxígeno. “Estamos apuradas, buscando y cotizando tanques de oxígeno. Está caro además de escasa la renta”, dijo. Y es que la demanda de oxígeno ha aumentado hasta 100%, según explicó Infra donde este diario solicitó costos.

La madre de Sol comparte cuarto con su pareja y vive con una de sus hijas. Ya están pensando en cómo adecuar la casa para cuidar de ella.

Aún sin videollamadas

Tanto en este hospital como en el Rubén Leñero, donde hace una semana familiares se volcaron contra personal de vigilancia pues no recibían informes sobre sus pacientes, aún no hay videollamadas.

Personal de la carpa de atención ubicada a un costado de emergencias del centro hospitalario en la alcaldía Miguel Hidalgo, confirmó que hay 13 pacientes Covid-19, pero no hay contacto a través de videollamadas. “Serán hasta la próxima semana, esto se acordó ayer en la junta”, dijo.

CDMX Videollamadas acercan a pacientes de Covid-19 con sus familias

De las 8:30 a las 11:45, llegaron tres ambulancias. Dos de la Cruz Roja y una de la alcaldía Iztapalapa. Los paramédicos tardaron al menos 35 minutos en entrar para dejar al paciente y otros 20 en desinfectar las unidades y seguir su trabajo.

A las 11:00 horas se prometieron los informes del doctor, pero no salió. En las afueras había cinco familias que esperaban actualizaciones por Covid-19 y otras tres de personas con otros padecimientos.

En el hospital Xoco tampoco hay videollamadas aún. Los informes los da el doctor a través de una radio, pues el fin de semana intentaron hacer uso de la tecnología de los celulares, pero la red no era buena.

Manuel fue testigo de este intento. Su esposa trabaja en la Policía Federal y desde hace ocho días llegó ahí. Entre sábado o domingo, no logra recordar el día específico, un doctor intentó darle informes desde el celular, no funcionó y horas después retomaron el proceso de informes desde la carpa y a través de una radio.

La esposa de Manuel lleva cinco días entubada. Con el llanto en los ojos y la voz pausada dice que él tendrá que estar bien por su hijo, de 9 años. La pareja busco tener hijos por 20 años hasta que en 2011 lo lograron. “Mi hijo me pregunta: ‘¿y mamá come?’ y uno dice que sí, pero en realidad no lo se. Hay cosas que desconozco, uno no es experto en estos temas”.

Se hizo amigo de otras familias, pasa el tiempo desde las 9:00 hasta alrededor de las 22:00. Luego se va en el transporte público a casa. Manuel espera que su amada esposa pronto pueda regresar a casa.