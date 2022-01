Familias dan hogar temporal a niños en adopción

Un total de 45 familias que han participado en el programa Hogares de corazón han acogido a 90 menores de edad que están en espera de ser adoptados, luego de que desde 2019 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México puso en marcha este proyecto.

El programa busca que menores en situación de vulnerabilidad no permanezcan en albergues o en instituciones transitorias y tengan una familia temporal, las cuales tienen que pasar por una serie de exámenes psicológicos, supervisiones en sus hogares y acreditar la capacitación de familias de acogida.

En el programa no sólo participan familias tradicionales (conformadas por padre y madre), sino también madres y padres solteros, así como familias homoparentales (conformadas por dos padres o dos madres). De estas últimas, en el programa han participado un total de cuatro familias, donde una terminó por adoptar al menor de edad bajo su cuidado.

“(La orientación sexual) no determina el caso, no determina su inclusión y exclusión del programa; más bien es cumplir con los requisitos, hacer los cursos que se requieren, entregar toda la documentación, valorar exhaustivamente que a juicio del Comité de Adopciones, que conoce a las familias de acogimiento, determine si son familias viables, en las que las niñas y niños van a recibir el mayor cariño y cuidado para su crianza”, indicó en entrevista Esthela Damián Peralta, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.

CUIDADOS DE TIEMPO INDEFINIDO

De acuerdo con Esthela Damián, no hay un tiempo determinado para que una familia participe en el programa de Hogares de Corazón y tenga bajo su cuidado al menor, aunque señaló que normalmente tarda el proceso seis meses, pero a veces se llega a alargar hasta un año en lo que el DIF encuentra una familia adoptiva o una familia ampliada (algún familiar).

“Desde que iniciamos a la fecha (en 2019) tenemos de manera permanente 45 familias que tienen o han recibido en más de una ocasión a las niñas o a los niños, por eso tenemos 90 casos atendidos bajo esta figura de Hogares de Corazón. Tenemos 90 casos exitosos en donde se han entregado a niños a sus familias extensas o incluso a familias de adopción”, indicó al titular del DIF-CDMX.

Señaló que de las 45 familias, además de la homoparental, dos más han culminado en la adopción del menor bajo su cuidado; sin embargo, mencionó que ese no es el fin del programa, pues uno de los requisitos indispensables es el no generar un apego, pues el cuidado sólo es transitorio.

Algunos de los requisitos son tener 25 años cumplidos, vivir en un hogar saludable y armonioso, acreditar la capacitación de familias de acogida. Además, se tienen que mostrar fotografías de las condiciones del entorno físico en el que, en su caso, se brindará el acogimiento temporal, así como comprobante de no antecedentes penales federal.

“Para la adopción no necesitas estar casado. A veces me hablan y me dicen que no es posible porque no están casadas o casados, además soy de la comunidad LGBT+. Para acogimiento o adopción no te determina ni predetermina tu preferencia sexual, mientras cubras los requisitos de Familias de Corazón", dijo.