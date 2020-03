Faro Cosmos, en riesgo por inspección falsa

Para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, planeada para que abra sus puertas este año, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) mostró documentos apócrifos, por lo que su actuar será investigado por la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Derivado de la auditoría ASCM/177/18, donde se verificó la gestión de los procesos de ejecución y supervisión de la obra para acreditar la calidad de los trabajos, la Sobse entregó al menos 10 informes falsos para erigir esta nave de acero en lo que era el antiguo cine Cosmos.

CDMX AICM, elegido como el mejor aeropuerto de América Latina

Los trabajos de soldadura realizados al filo de la gestión de Edgar Tungü. -ex funcionario investigado por desviar recursos de la reconstrucción- para la segunda etapa de construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos, contaron con 10 inspecciones presuntamente realizadas por la empresa IARI Ingenieros Asesores, S.A. de C.V.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México le solicitó a esta empresa validar la documentación, pero respondieron mediante un oficio en octubre de 2019 que las pruebas eran apócrifas, ya que los formatos con los que se presentaron están modificados, el número de folio de dichos reportes no corresponde al de sus expedientes, el nombre del cliente y la obra no se tiene en sus registros y que los formatos y su llenado son incorrectos pues no cumplen ni con los requerimientos mínimos de los códigos de referencia.

También resultaron falsos los informes “De ensaye de control de compactación No. ISL/02653/2019”, presuntamente elaborados por INSPECTEC Supervisión y Laboratorios, S.A. de C.V

La empresa que ha participado en la inspección de otras grandes obras como el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México y la Central de Abasto, explicó a la Auditoría local que no emitió ningún reporte pues “la obra objeto de la revisión no aparece en sus registros”.

Sin embargo, la falsificación de documentos va más allá de un problema administrativo pues aún cuando la Auditoría resolvió que nunca se comprobó la calidad de la obra, el actual gobierno capitalino no les especificó si resulta viable o no mantener los trabajos de mala calidad sin que se ponga en riesgo a las personas que pronto harán uso de este centro cultural.

El reforzamiento que solicitó la Auditoría a la Sobse, sí se realizó. Según consta en una tarjeta informativa de julio de 2019, dos arquitectos de la Secretaría de Cultura, explicaron que hubo una revisión de soldaduras, conexiones, trabes, columnas y lozas de la fachada original aunque para atender las normas de construcción actualizadas tras el sismo de 2017.

El secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, declaró hace dos meses a El Sol de México que la apertura de este recinto está planeada para el primer trimestre de 2020 pues su construcción "se encuentra muy avanzada". Sin embargo, no ha sido confirmada la fecha de estreno.