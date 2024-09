Fepade impone medidas cautelares a Rojo de la Vega por violencia de género contra Caty Monreal

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FEPADE), dictó medidas cautelares a Alessandra Rojo de la Vega por violencia política de género contra la excandidata de Morena, Caty Monreal.

En conferencia de prensa, Monreal señaló que estas medidas cautelares son para evitar la no repetición de violencia de género, en donde hubo dolo, alevosía y ventaja en su contra.

“Nuevamente se le impone a mi agresora medidas cautelares para evitar que me siga intimidando, que me siga agrediendo, que siga violentamente pero ya esta vez no es por parte del tribunal electoral o por cualquier otro órgano electoral, sino ahora es por parte de la FEPADE”, informó.

Recordó que hace varios meses inició las carpetas penales por la violencia política de género y por mensajes en sus redes sociales con fuerte violencia psicológica, en donde incluso se le señaló y no se ha demostrado el supuesto compadrazgo de la familia Monreal con el magistrado del Tribunal electoral local, Armando Ambriz.

Explicó que una psicóloga de la Fiscalía determinó que ha sido víctima de violencia en razón de género y derivado de esto, presenta afectaciones.

“Inclusive en su dictamen, la psicóloga, la perito en la materia ha determinado una serie de terapias, sesiones que tengo que acudir y algunas de las medidas de la reparación del daño que tiene que cumplir mi agresora”, subrayó.

Nuevamente pidió anular los resultados de elección en la alcaldía Cuauhtémoc por la cantidad de irregulares y violencia política que se vivió en la pasada jornada electoral el 2 de junio.

“Tenemos que esperar que resuelva la sala regional, espero que no se sienta presionada por mi agresora, ya vieron ahora está convocando a 3 de los 33 mercados de la alcaldía para que salgan a hacer manifestaciones a su favor, ya cerró dos calles y está presionando a la autoridad electoral, yo le pediría que no se deje presionar por mi agresora porque es un fraude lo que vivimos en Cuauhtémoc”, acusó.

Confió en que se anulará la elección y que antes del 1 de octubre, el jefe de gobierno enviará una nueva terna al Congreso capitalino para determinar la alcaldesa o alcalde sustituto, mientras que el Instituto Electoral de la Ciudad de México vuelve a convocar a elecciones antes de diciembre, para la cual, dijo “ya estamos preparadas”.

La carpeta de Investigación: CI-FEPADE/A/UI-1 S/D/01060/08-2024 dicta que Alessandra Rojo de la Vega deberá omitir cualquier conducta de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella; que en un término de 24 horas deberá retirar o eliminar de redes sociales diversas publicaciones con mensajes violentos, así como no realizar publicaciones que limiten y menoscaben la imagen pública o estereotipos de género en el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de la víctima Catalina Monreal.

“Tiene un término de 24 horas que ya se le concluyó para eliminar y retirar de sus redes sociales diversas publicaciones en las que expresa diversas violencias en razón de género, es decir que está comprobada la violencia, esta reconocida, está tipificada y esa es una de las conclusiones”, subrayó.