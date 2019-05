Fibra Uno defiende tala de árboles para proyecto Mítikah

El proyecto Mítikah, que se realiza en esta capital, cuenta con los permisos necesarios para la construcción de las obras del plan maestro y ambientales, además de que realizará las medidas de mitigación, con estricto apego y cumplimiento a la normatividad vigente, advirtió Fibra Uno.

En un comunicado, el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces se refirió al caso de la tala de árboles cerca del proyecto y posterior detención de sus trabajadores.

El pasado fin de semana, en atención a denuncias ciudadanas sobre el derribo de árboles en la calle Real de Mayorazgo, entre las avenidas Universidad y México Coyoacán, alcaldía Benito Juárez, autoridades capitalinas implementaron un operativo en el que arrestaron a nueve personas y decomisaron vehículos que portaban de forma indebida logos del Gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Cuartoscuro

Fibra Uno argumentó en su reporte que este 7 de mayo la autoridad judicial determinó liberar a sus trabajadores "por no haber cometido conducta ilegal alguna".

"Es importante señalar que la remoción autorizada de árboles tuvo como medida de mitigación la limpieza y saneamiento de más de 700 árboles en Xoco y cualquier árbol removido será restituido por tres árboles nuevos".

Cumplimiento de la ley

Reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto y respetuoso con las autoridades, en beneficio de los ciudadanos y sus inversionistas, y que continuará trabajando con su compromiso social, ambiental y de movilidad, a efecto de hacer de esta ciudad y al país un lugar seguro para inversión nacional y extranjera.

Sobre este caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los responsables del proyecto actuaron con dolo en la tala de árboles en el pueblo de Xoco.

Precisó que no se trata de poner castigos ejemplares o no ejemplares por la tala de árboles, sino del cumplimiento de la ley, “la ley es muy clara y en este caso particularmente, los que llevan el proyecto de Torre Mítikah actuaron con dolo, desde mi perspectiva ¿por qué? Porque estaban en una mesa de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente”.

Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum añadió que en este proyecto hay una parte que ya está construida, “nosotros cancelamos la siguiente parte porque no tienen en realidad estudio de impacto ambiental, lo presentaron todo en un oficio, y dijimos; no, no se puede presentar en oficio el incremento de miles de metros cuadrados de un proyecto”.

De acuerdo con autoridades ambientales capitalinas, el proyecto Mítikah, que integra vivienda, comercio y servicios en el sur de la Ciudad de México, podría hacerse acreedor a una sanción de entre siete millones y 50 millones de pesos, así como la revocación de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que tenía por el derribo de árboles en la calle de Real de Mayorazgo.