Fiscalía CDMX propone un defensor único para víctimas

En la Ciudad de México más de 22 mil mujeres han denunciado la violencia familiar este año, la Fiscalía General de Justicia propone ofrecer a las víctimas la defensoría a través de un sólo representate para así investigar los casos "sin pérdidas de tiempo".

En el reporte semanal sobre violencia de género que ofreció la fiscal Ernestina Godoy, informó que para las víctimas, realizar una denuncia implica, muchas veces, enfrentar proceso jurídico solas, sin apoyo familiar y, en algunos casos, poniendo en riesgo su vida.

"Entendiendo la problemática, el nuevo enfoque de política criminal de la fiscalía, propone que la investigación de estos casos se realice sin pérdida de tiempo y de manera integrada, sin importar si los delitos denunciados corresponden a varias fiscalías, la víctima tendrá un solo representante, y de ser necesario, se otorgan medidas de protección inmediatas", aseguró Godoy.

El Sol de México publicó en sus ediciones de noviembre testimonios de víctimas de este delito que han sufrido trabas en sus investigaciones, además de retrasos para lograr justicia tras las denuncias constantes que han interpuesto. Sin embargo, la fiscal de justicia local confió en sus procesos y garantizó ayer que nadie carecerá de protección.

Es el caso de Daniela, a quien su pareja la sigue amenazando con hacerle daño a ella y a su hija -que robó a su madre- si sigue denunciando.

"Este es uno de los delitos más difíciles de castigar ya que involucra, las más de las veces, enfrentamientos en el núcleo familiar y su judicialización tiene consecuencias no sólo para el agresor, sino para las parejas, para los hijos e hijas de las víctimas. Por esa razón, muchas víctimas prefieren no denunciar o no seguir con la investigación penal del caso", dijo Godoy.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Fiscalía de Violencia Familiar, en el último mes y medio se han presentado 69 nuevos casos frente a los jueces. En ese periodo se solicitaron 13 órdenes de aprehensión, 10 de ellas de manera expedita por la necesidad urgente de protección a las víctimas.

También obtuvieron 54 vinculaciones a proceso y la Fiscalía participó en 292 audiencias representando a las víctimas de estos delitos.

"Creemos que la mejor manera de reivindicar el papel que las mujeres y las niñas tienen en la sociedad y prevenir la violencia familiar es procurando justicia a las víctimas. A quienes son víctimas de este delito les digo que la Fiscalía está para protegerlas; las invitamos a que denuncien porque vivir violencia no es natural", concluyó Godoy Ramos.