Fiscalía de CDMX pide no revictimizar a Ariadna

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aseguró ayer que la investigación del feminicidio de Ariadna no busca generar especulación pues eso lesiona a su familia y la revictimiza a ella.

Existen dos versiones de la causa de muerte de Ariadna. La primera la ofreció la Fiscalía de Morelos, quien realizó una necropsia cuyo resultado fue asfixia y la segunda la ofreció la Fiscalía de la Ciudad de México, quien concluyó que murió por golpes.

Ayer la médico legista que realizó la primera necropsia defendió el procedimiento y aseguró que nadie comprometió los resultados. Más tarde, el Instituto de Ciencias Forenses de la capital hizo lo mismo, pero reafirmando su procedimiento. En respuesta la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dijo que es prioritario llegar a la verdad de los hechos para brindar justicia a las víctimas a través de una investigación exhaustiva, profesional y científica.

Jazmín Herrera Soto, médico legista de Morelos afirmó que no es posible una reautopsia por lo que el procedimiento que realizó la Ciudad de México, dijo, es una opinión técnico médica respecto de la causa de muerte.

“Una reautopsia no existe, no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento, es como si nosotros dijéramos ‘voy a hacer una extracción de apéndice y luego otro médico va a hacer la extracción del apéndice’, no se puede hacer el mismo procedimiento dos veces, ¿por qué? porque la misma descripción lo dice, una autopsia es descripción externa del cadáver, la apertura con la incisión de órganos, eso ya fue realizado. No puedes volver a hacer una nueva apertura, suturado es cierto, pero el cuerpo ya fue abierto”, dijo.

Herrera reiteró que con todo lo realizado por quienes intervinieron en la autopsia de Ariadna se determinó que la causa de muerte fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica.

Sobre el trauma múltiple que refiere la Fiscalía de la ciudad, indicó que es una definición muy amplia. “Es cualquier trauma que pueda causar la muerte, entonces cuando se hace referencia al trauma múltiple con respecto a relacionarlo con causa de muerte es encontrar lesiones en órganos blandos como puede ser en corazón, cerebro o pulmones”. Herrera afirmó que no había ninguna lesión que le provocara la muerte.

A través de un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México respondió a estas declaraciones. Explicó que la segunda necropsia se realizó por expertos en la materia en apego a estándares internacionales y realizada a petición de sus familiares.

“No omitimos precisar que en otros casos, ya se ha realizado una necropsia en una segunda y hasta en una tercera ocasión. Cada intervención científica tiene su propio valor y el proceso penal permite que ante opiniones y resultados emitidos en forma contradictoria, se acuda a otros expertos o incluso a otras instituciones”, aseveró.

La Fiscalía capitalina agregó que esas intervenciones dieron solidez y certeza a la investigación llevada a cabo con perspectiva de género. "Pero sobre todo ha permitido al ministerio público salvaguardar el derecho humano a la verdad que tienen las víctimas indirectas".

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos solicitó a ambas fiscalías los dictámenes de las necropsias hechas dadas las contraposiciones de ambas. Su titular, Israel Hernández Cruz, dijo que buscarán presuntas inconsistencias y en su caso emitirán una recomendación contra alguna de ellas.









Con información de Manuel Cosme