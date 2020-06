Fiscalía debe investigar manipulación en actas de defunción por Covid-19 en CDMX: AMLO

Ante la presunta manipulación en la expedición de actas de defunción por Covid-19 en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es la Fiscalía capitalina quien debe investigar el tema, "confío en que pronto empiece a descender la afectación".

En conferencia de prensa, el mandatario lamentó la pérdida de vidas por la pandemia del Covid-19 y manifestó que agradece a los médicos y las enfermeras ya que “son muchos días de fatiga, de impactos fuertes de mucha tristeza y dolor, ya que nadie se puede acostumbrar a estar tratando con enfermos graves y con seres humanos que pierden la vida”.

“Han estado enfrentando esta amarga y dolorosa realidad. Les doy ánimo para seguir adelante. Los consideramos héroes y heroínas a quienes están salvando vidas”.

Puntualizó que no se puede generalizar la mala actuación de pocas personas, no se puede generalizar acerca de la actuación de todo el gremio de los médicos, “esto aplica para cuando se habla del periodismo, no se puede generalizar ya qué hay muchos periodistas honestos, no podemos generalizar en nada”.

Por otra parte, manifestó que apoya los pronósticos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que se esperan 35 mil fallecimientos debidos al coronavirus, por lo que respaldó al funcionario y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, "ellos son los expertos”.

López Obrador externó que "toca madera" de que esta cifra de muertos se pueda dar, por lo que en el caso de las pruebas para atender esta enfermedad, pues “no se pueden impedir, al contrario, todo lo que se haga para prevenir para la pandemia, no lo podemos evitar y prohibir”.

Recordó que ya se ha explicado por parte de las autoridades de salud sobre el uso de las pruebas rápidas, por lo que recordó que cuando quisieron hacer una campaña en la Ciudad de México “agresiva” de confinamiento, pues no se llevará nada con imposición.

"El Dr. Hugo López-Gatell tiene todo nuestro respeto y apoyo", señala López Obrador.

Puntualizó que "Si él (López-Gatell) sostiene eso, yo lo apoyo. Claro que no deseo que haya tantos fallecidos... Ellos son los responsables y expertos".