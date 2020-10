Fondeso ya entregó más de 50 mil microcréditos en CDMX

El Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), trabaja con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para actualizar la información del padrón de beneficiarios, que al momento registra una cifra total de 50 mil 183 créditos cobrados.

Informaron a El Sol de México que existen diferentes motivos por los cuales no fue posible aprobar todas las solicitudes de crédito, entre ellos destacan que incumplían con todos los elementos necesarios para el otorgamiento de un crédito, no entregar toda la documentación requerida, que el lugar de residencia y la dirección de su negocio no son en la Ciudad de México, o que cuenten con un crédito vigente con Fondeso, ya sea como solicitante u obligado solidario y este aún no se haya liquidado.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

CDMX Comercios de la CDMX aún pelean 15 mil créditos

Al momento se cuenta con una cifra total de 50 mil 183 créditos cobrados y aún hay solicitudes en proceso de cobro por los solicitantes.

De estos que se reportan, 42 mil 756 son de “Financiamiento para las microempresas de la Ciudad de México afectadas por la emergencia sanitaria ante el Covid-19” y 7 mil 415 correspondieron a los financiamientos que tradicionalmente otorga Fondeso como el financiamiento para el autoempleo, para la mujer emprendedora, personas emprendedoras y locatarios de mercados públicos.

El 56 por ciento de los beneficiarios han sido mujeres, mientras que el 44 por ciento son hombres.

"Es importante señalar que aún existen solicitudes en proceso, debido a que algunas personas peticionarias no cobraron su crédito en su momento, lo cual ocasionó que expirara su orden de pago original y solicitan que se les emita una nueva", explicaron.

Asimismo, se reportan algunos casos con registro Covid-19 que reponen documentación errónea como una persona Obligada Solidaria sin compromiso pendiente con Fondeso.

El padrón de beneficiarios del Fondeso al tercer trimestre de 2020, puede ser consultado en la página web, en su sección de documentos descargables: fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron