Formalizan normas para las trajineras en Xochimilco

Con el fin de mejorar los servicios turísticos que se prestan en las zonas de las trajineras de Xochimilco, consideradas patrimonio natural y cultural de la humanidad, hoy entran en vigor los lineamientos que tanto autoridades como prestadores de servicios deberán seguir para que "el visitante disfrute de una experiencia segura y placentera”.

En septiembre del año pasado un joven alcoholizado murió ahogado a la vista de un grupo de amigos, sin que nadie pudiera hacer nada por él, lo que provocó un gran debate para prohibir que bailen en las trajineras y el uso de chalecos salvavidas. Es por ello que la alcaldía de Xochimilco elaboró estos lineamientos para evitar en un futuro este tipo de tragedias.

En la Gaceta Oficial se dio a conocer ayer el Bando Indicaciones para un viaje seguro y placentero en el que se establecen 11 puntos, que son los siguientes.

Como máximo cada trajinera llevará 18 personas, incluidos niños a partir de los cuatro años de edad; poner al alcance de los usuarios los chalecos salvavidas; se permitirá únicamente el consumo de una botella de un litro de cualquier bebida alcohólica o en caso de cervezas sólo tres latas o envases de 355 mil por persona.

Además, el visitante deberá permanecer en su lugar y queda estrictamente prohibido brincar y cambiarse de trajinera; para evitar accidentes no se deberán sacar manos ni pies y no se deberá permanecer de pie en la parte delantera o trasera de la trajinera y tampoco se permitirá viajar con radios, grabadoras, bafles, plantas de energía y toda clase de reproductores de sonido a altos decibeles; no se permite amarrar trajineras en servicio en ninguna de las formas.