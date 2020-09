Mujeres protestan en Metro Chabacano contra el acoso y piden no criminalizar bazares

Un grupo de mujeres protestaron en la estación del Metro Chabacano de la Línea 2 contra la violencia de género y prohibición al ambulantaje en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En el lugar las manifestantes realizaron pintas, lanzaron consignas y prendieron una fogata, ademas exigieron justicia por los feminicidios y los casos de desapariciones.

"El estado opresor es un macho violador", "ni una más, ni una más, ni una asesinada más", eran algunas de las consignas que gritaban.

Así la protesta de feministas en el ⁦@MetroCDMX⁩ #Chabacano, Línea 2. #NiUnaMenos pic.twitter.com/t68OnVlGty — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 12, 2020

Cabe resaltar que otros colectivos feministas, quienes mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también realizaron una manifestación frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir justicia para las víctimas de violencia.

En tanto, las mujeres que protestaban en el Metro se mostraron inconformes contra las normas de entregas e intercambios de mercancía dentro de las instalaciones del STC.

"Con los vendedores bien cabrones, con los acosadores bien coyones", "somos bazareñas, no delincuentes", "somos vendedores, no ladrones", "no a la criminalización de bazares", se podía leer en pintas que realizaron en las instalaciones del Metro.

Hoy ocurrió algo poderosísimo en Metro chabacano, y TENEMOS QUE HABLAR DE ESO. De esta protesta realizada por MUJERES BAZAREÑAS TRABAJADORAS HARTAS de la violencia de los policías que todos los sábados nos hostigan al interior y exterior del Metro y no nos dejan trabajar a gusto. pic.twitter.com/XxdANgvcLP — Gustavo (@lucy_mccartney) September 13, 2020 Las morras son la revolución, las morras estan reviviendo el punk 💕



Esto pasó en metro chabacano #NiUnaMenos pic.twitter.com/AdlGaTBoxX — ⟭⟬⁷ℳιᥒ Mooᥒᥴhιᥣd 🌒🌕🌘 (@Moonchild_Min09) September 13, 2020 metro chabacano, donde he sido tratada como una delicuente por entregar mi trabajo. pic.twitter.com/BtKAGw81gj — Carlota (@miescenafinal) September 12, 2020

El pasado 10 de septiembre el STC señaló que actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del Metro, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje.

Tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito. ¿Te pueden detener si haces entregas en el Metro? Esto explican las autoridades.