Frena juez construcción de puente en Cuemanco

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal ordenó suspender la construcción del Puente Sur Oriente, que está a la altura de Cuemanco, informó la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.

Con esto, se dio respuesta al amparo interpuesto contra dicha obra y que, según el documento, provoca una afectación irreparable a los humedales de la zona.

Niñas y niños acompañados por sus padres, así como jóvenes de Xochimilco presentaron el recurso legal con el argumento que ese paso a desnivel violaba los derechos al medio ambiente, de la naturaleza misma y de las generaciones futuras.

El fallo está dirigido a la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno local y la empresa IDINSA S.A., a cargo de la edificación y se recuerda que el lugar de los trabajos es un Área Natural Protegida.

Por lo que toca a los humedales, dicho organismo vecinal explicó que los humedales es un ecosistema vivo que debe ser protegido, pues sirve para regular la temperatura, filtrar agua de lluvia y tienen una importancia fundamental frente a los retos que implica la crisis climática.

Ante esta situación advirtió: “Cualquier afectación podría hacer más vulnerable no solo a Xochimilco y sus habitantes, sino a toda la Ciudad de México. Todo esto afecta de manera especial a niños, niñas y jóvenes, quienes sufrirán en un futuro no muy lejano, con mayor fuerza, las consecuencias de la emergencia climática”.

Asimismo, aseguraron los vecinos de la zona. en el amparo también se reclamó la omisión de las autoridades capitalinas de no llevar a cabo las medidas establecidas en el Programa de Manejo del Área Natural protegida, a fin de preservar y proteger la zona, así como la omisión de establecer alternativas de movilidad que no privilegien el uso del automóvil particular.

En la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, hay dos investigaciones abiertas sobre dicha obra, cuyo costo inicial es de 693 millones de pesos y su longitud es de mil 746 metros.

Finalmente, el puente debería estar terminado en diciembre de 2020 y la Secretaria de Obras y Servicios aseguró tener los estudios de impacto ambiental, urbano y social.