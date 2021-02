“Fui el primero en recibir la vacuna”; don Alejandro agradece protección contra el Covid en CDMX

Alejandro Estrada, tiene 74 años de edad y fue la primera persona en recibir la vacuna contra Covid-19, en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social, alcaldía Magdalena Contreras.

El adulto mayor tiene discapacidad motriz, anda en una silla de ruedas, y cree ser privilegiado por haber recibido por fin la dosis de AstraZeneca, que le anunciaron ayer.

Platicó que el domingo estaba en casa cuando sonó su celular y le avisaron que tenía que presentarse el 15 de febrero (hoy) a las 9:00 horas, y a esa hora llegó e inmediatamente lo pasaron. Contrario con los que llegaron a realizar fila, para ser de los primeros.

"Esto fue tan rápido, yo me imaginaba que iba a pasar más en que me atendieran y me pusieran la vacuna, pero no fue así, soy muy afortunado porque pues sí hay muchas personas que están esperando más tiempo, yo no, aquí estoy, ya me vacuné. Fui el primero en recibir la vacuna, afortunadamente", expresó con alegría.

"No sentí nada cuando me inyectaron, ya cuando me dijeron, ya, pues en realidad no sentí nada, cuando estaba en reposo me dijeron las posibles cosas que podría sentir: Náusea, dolor de estómago, dolor de cabeza, erupciones en la piel, y no, no presenté nada de esas cosas", expresó.

Dijo que ya se iba a sentir un poco más seguro, después de la vacuna, aunque seguirá aplicando todas las medidas sanitarias para evitar contraer Coronavirus.

Pidió a las personas de la tercera edad acudir a recibir la vacuna.

Alejandro con lo único que no estaba tan conforme fue que no le dieron la otra cita, para su segunda dosis. Por lo que lo ha llevado a continuar en la zona de vacunación esperando le informen.

El gobierno de la Ciudad de México, informó que la segunda vacuna la recibirán entre 8 a 12 semanas.

Alrededor de la Unidad Independencia, se ubica dicho centro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde está resguardado por la Guardia Nacional, principalmente, y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

