Funcionarios desconocen solicitudes exhibidas por el NYT por presunto espionaje

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que los servidores públicos señalados por el diario estadunidense The New York Times por presuntamente solicitar a Telcel los registros telefónicos de opositores del gobierno rechazaron haber firmado y solicitado la información.

De acuerdo con el funcionario capitalino, como parte de la investigación sobre el origen de los documentos citados por el diario estadunidense, las autoridades entrevistaron a un ex fiscal de investigación del delito de secuestro, al fiscal de investigación de asuntos relevante.

También al fiscal especializado para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de un ministerio público de la Fiscalía de investigación de asuntos relevantes. Cada sospechoso, afirmó Lara López, desconoció su firma.

"Dichas personas señalaron en sus entrevistas ministeriales que no reconocen sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información requeridas", mencionó.

De acuerdo con el vocero, expertos en grafoscopía de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales analizan la fijación de firmas de los declarantes y pronto, sin precisar fecha, darán a conocer los resultados.

Lo anterior, porque el pasado 9 de noviembre, The New York Times informó que la Fiscalía capitalina presuntamente solicitó a la empresa Telcel los registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de políticos y funcionarios.

Entre las personas que, indica el diario, fueron vigiladas desde 2021 están la senadora Lilly Téllez, a la ex legisladora Alessandra Rojo de la Vega, así como al entonces alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada.

El mismo día en que se publicó el texto periodístico, Lara López emitió un mensaje en el cual desmintió que el órgano solicitara la información telefónica. También afirmó que no había registro de números de oficio ni carpetas de investigación con las nomenclaturas precisadas por The New York Times.

Un día después, la fiscal Ernestina Godoy reiteró que los documentos publicados por el periódico estadunidense fueron falsificados.

Por ello, la Fiscalía capitalina inició unan investigación para conocer el origen de los documentos aparentemente falsos.

Este miércoles, Lara López mencionó que como parte de este proceso de investigación la Fiscalía local pidió a Telcel informar sobre las presuntas solicitudes que recibió sobre el tema, pero no tiene los documentos.

"Esta Fiscalía solicitó a la empresa telefónica que informara sobre las solicitudes que recibió sobre el tema en comento, a lo que la corporación señaló que respondió de acuerdo al procedimiento para este tipo de casos, sin embargo, refirió que no cuenta con documentos originales", afirmó.