Gabinete de Clara Brugada deja oficinas para escuchar a vecinos de la CDMX

Desde mejoras a la policía, más cámaras de seguridad, denuncias por maltrato animal, solicitudes de créditos para emprendedores, hasta peticiones de acceso a la vivienda, fueron parte de las 900 peticiones atendidas por 25 secretarios y directores del gabinete de la jefa de gobierno de la CDMX Clara Brugada.

Desde las 8:00 horas de ayer, vecinos de distintas alcaldías de la ciudad comenzaron a ser atendidos por al menos 20 mesas de las distintas dependencias locales y la jefa de gobierno. Algunos de los organismos tuvieron que improvisar sus atenciones como la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) y el C5 en esta primera audiencia llamada Zócalo de gobierno ciudadano.

Gabriel Villegas, policía de la alcaldía Iztacalco, fue uno de los asistentes que entregó a Clara Brugada y al secretario de seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, una propuesta de reestructuración en el organigrama de su sector para mejorar la atención a los vecinos iztalquenses.

“Llevo 25 años como miembro de la policía en la ciudad. En mi unidad soy quien atiende a los ciudadanos, les levanto folios, escucho y empiezo los trámites, pero al pasarlos a los superiores de la unidad sólo se quedan olvidados. No podemos mejorar la atención, ni la seguridad”, detalló Villegas.

Por eso, como iniciativa propia pero con el apoyo de sus compañeros de cuadrante, ha trabajado en una propuesta compuesta de varios mapas de Iztacalco, organigramas y un informe de más de 100 hojas, que hoy fue entregado al secretario de seguridad ciudadana capitalina, Pablo Vázquez.

“Vi en la audiencia una oportunidad de explicarle a la jefa de gobierno lo que está pasando en Iztacalco, y pedirle al secretario Vázquez su apoyo y que ayude a cambiar estas oficinas. Le entregué el proyecto y estaremos en contacto”, comentó Gabriel al finalizar un diálogo de más de 30 minutos con el titular de la SSC local y la jefa de gobierno.

Gabriel fue uno de los 50 ciudadanos que atendió el secretario de seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez. Por su parte la jefa de gobierno, Clara Brugada atendió a 13 vecinos de la ciudad.

La jefa de gobierno Clara Brugada encabezó la primera jornada de Zócalo de Gobierno. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com

“Hoy arrancamos este ejercicio democrático y popular de atención a la gente, de sus problemas. Hay muchas veces que yo del pueblo he aprendido, he recuperado sus propuestas ¿Cuánta gente propositiva tiene esta ciudad? Muchísima y vienen con proyectos maravillosos, hoy es el momento de poderlos echar a andar. Así que hay muchas propuestas, no solo son quejas y gestiones”, detalló Brugada en el inicio oficial de las audiencias ciudadanas.

Otra petición fue la de Pablo Tonatiuh Reyes, habitante del Estado de México, pero que desde hace casi dos años lleva denunciando el maltrato animal de un refugio instalado en la alcaldía Cuajimalpa.

“Conozco el caso de cerca, aunque no vivo en la CDMX, he denunciado al albergue ante la Fiscalía de la ciudad y la Procuraduría Ambiental, y el caso no ha avanzado. Está atorado desde el año pasado. He visitado el lugar donde maltratan a los animales y la situación sigue igual. Vengo a esta audiencia con la intención de ahora sí ser escuchado”, relató Pablo.

El tiempo de espera para cada vecino fue de entre 15 a 30 minutos. Algunos sólo iban a pedir orientación como Nancy Pérez, de 30 años y habitante de la alcaldía Cuauhtémoc que sólo quería información y orientación para acceder al programa de vivienda para jóvenes.

“He leído del programa y yo quisiera empezar a trabajar en tener una vivienda social, la de los jóvenes o del Invi, pero no sé cómo empezar, sólo quiero que me orienten y me digan cómo empezar los trámites, requisitos, y yo sé que es un proceso largo, pero sí quisiera saber qué tengo que hacer”, expresó la joven.

A Nancy se le brindó la orientación; sin embargo, su visita no generó un folio; el gobierno capitalino sólo registró 278 solicitudes de 900 personas atendidas.

¿Cada cuándo se realizarán las audiencias ciudadanas en CDMX?

Clara Brugada informó que las audiencias ciudadanas se realizarán una vez por semana, aunque el horario de atención de todos los secretarios y directores de su gabinete aún no está claro, ya que algunos como el C5 tienen información de brindar atención de 10:00 a 11:00 horas; y otros como la SSC de 10:00 a 14:00 horas.

“Faltan ajustes a la dinámica” expresaron funcionarios de la SSC.

Algunos de los funcionarios presentes fueron Héctor García Nieto, secretario de Movilidad; Dapthne Cuevas, secretaria de las Mujeres; Daniela Cordero, directora del Fondeso; Ana Francis Mor, secretaria de Cultura; e Inti Muñoz, secretario de Vivienda.