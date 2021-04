Detenidos por disfrazarse de abuelitos para vacunarse están ligados al mundo gamer

Las investigaciones sobre los dos sujetos que intentaron vacunarse alterando documentación continúan mientras ambos se encuentran bajo arresto y custodia de la Fiscalía capitalina; de acuerdo a los primeros reportes, ambos se desenvuelven en el mundo de los videojuegos, uno de ellos representó a México en torneos virtuales de futbol.

Tras ser descubiertos mientras ingresaban al Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina) donde pretendían recibir la vacuna presentando documentación alterada, los dos sujetos fueron vinculados a prisión preventiva por su probable participación en el delito de usurpación de identidad y uso indebido de documentos.

CDMX Detienen a sujetos que se disfrazaron como viejitos para ser vacunados contra Covid

Los primeros reportes indican que ambos sujetos son bien conocidos en el mundo de los videojuegos. Uno de ellos a quien se le identificó con el nombre de Christian Nieva, quien presuntamente es habitante de la alcaldía Venustiano Carranza, fue gerente de campaña para FIFA de EA Games, función que no solo realizaba para México, sino que incluiría a toda Latinoamérica.

El segundo imputado ha representado a México en la FIFA Interactivo World Cup del 2009, identificado como Rubén Morales Zerecero, no solo es jugador de eSport, sino que también es actor, aunque se desconoce en qué medio se desenvuelve.

Los dos enfrentan cargos por los delitos de usurpación de identidad y alteración de documentos, de acuerdo a la Fiscalía capitalina, ambos habrían presentado identificaciones de sus familiares, además de que pintaron canas en el cabello, para intentar inmunizarse sin aun tener más de 60 años.

Aida Pierce confirma detención de su hijo

La actriz y comediante Aida Pierce confirmó que su hijo Rubén Morales Zerecero fue detenido y que por recomendación de su abogado no puede aportar información sobre el caso y al mismo tiempo dijo sentirse apenada por esta situación.

“Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar”, dijo en un video que circula en redes sociales.