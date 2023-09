Gasto en salud por inseguridad y delitos se dispara entre los capitalinos

Belén inició con ataques de ansiedad en el transporte público luego de vivir un asalto en una combi y donde el asaltante soltó un disparo. En sus terapias sicológicas habló sobre sus miedos y preocupaciones en el transporte público para ser tratada.

La joven, cuyos apellidos se omiten por seguridad, relató a El Sol de México que antes de ese atraco hubo otros. En uno el asaltante le puso una pistola en la cabeza. Ninguno de esos episodios le desató un problema de salud como el del disparo.

"Yo ya tomaba terapia sicológica, pero a raíz del asalto tuve que enfocar mis terapias, durante un tiempo, al atraco, porque me ponía ya muy nerviosa en el transporte público.

"Tal vez no fueron (más) gastos, porque ya los pagaba, pero, obviamente, no podía dejar la terapia por eso (el asalto) ni los medicamentos. Pagaba mucho Uber, porque estuve más de medio año con ataques de ansiedad", dijo en entrevista.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los gastos para la atención de la salud a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares aumentaron 651.8 por ciento entre 2018 y 2022.

El estudio muestra que en 2018 este gasto en salud a causa de los delitos en la Ciudad de México pasó de 882 millones de pesos a mil 298 millones de pesos en 2020, año en el cual inició la pandemia por Covid-19. Un año después la cifra disminuyó a mil 54 millones de pesos.

Con el virus controlado y la reactivación de la economía, el gasto subió a seis mil 631 millones de pesos en 2022.

El reporte de características de la incidencia delictiva de la Envipe 2023 informa que ocho de cada 10 víctimas de algún ilícito en la capital sufrieron un daño económico, emocional, psicológico o físico durante un hecho delictivo, como le sucedió a Belén, quien estuvo poco más de medio año con ataques de ansiedad y acudía una vez a la semana a terapia para tratar este problema.

"Pagaba mucho Uber, porque estuve más de medio año con ataques de ansiedad, o sea, sí me subía al transporte público, pero yo sentía que en cualquier momento me iban a asaltar e iban a disparar un arma y me daba pánico", contó.

Belén mencionó que ha progresado en su tratamiento para afrontar el pánico y el miedo en el transporte público, pero aún tiene secuelas.

"Antes sí era que me subía a un camión o combi y me bajaba, y me subía a otro, me daba un ataque de ansiedad y terminaba en un Uber.

"Ahora ya no hago tanto eso, pero, por ejemplo, si en algún momento comienzo a sentirme insegura en un camión o combi porque se subió alguien que me dio mala espina, me bajo, ya no me pasa tan frecuentemente, pero lo sigo haciendo", comentó la joven.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno, el robo con violencia a conductor o pasajero de vehículo bajó cerca de 80 por ciento entre el primer semestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2022.

El documento del Gobierno de la Ciudad de México destaca también una reducción de 57.8 por ciento de los delitos de bajo y alto impacto entre enero y junio 2019 en comparación con el mismo lapso de 2019.

MAYOR SEGURIDAD

Este diario informó en su edición de ayer que, para evitar robos a viviendas, los habitantes de la Ciudad de México gastaron alrededor de ocho mil 106 millones 400 mil pesos en 2022 en la instalación de candados, bardas, rejas, cambio de puerta, adquisición de alarmas, perro guardián y hasta armas.

El jefe de gobierno, Martí Batres, respondió ayer en conferencia que los gastos para seguridad en hogares los hace la ciudadanía desde hace tiempo.

"Estos son, digamos, elementos que están presentes desde hace muchos años. Recordarán que el tema de las alarmas comenzó a extenderse masivamente a principios de los noventa, mediados de los 90 se extendió mucho y se siguen utilizando diversos mecanismos, por parte de los vecinos, de protección personal o algunos de carácter comunitario", dijo.

El mandatario destacó las acciones en materia de seguridad para reducir los índices delictivos.

Entre los trabajos para atender la inseguridad, el mandatario resaltó los operativos en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, en donde bajaron los delitos y se detuvo a uno de cinco generadores de violencia en la ciudad.