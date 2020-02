Gobierno CDMX guarda información secreta sobre giros negros y ambulantaje

Para el gobierno de la Ciudad de México son un secreto las calles que serán liberadas del comercio ambulante del Centro Histórico, así como el programa implementado contra los giros negros en los polígonos A y B.

Para la Secretaría de Gobierno la información sobre las calles que se mantienen sin comercio en vía pública no está disponible, debido a que por transparencia no se pueden conocer más detalles del programa.

Local Confían se solucione problemática los comerciantes Ambulantes

El Sol de México solicitó vía transparencia los nombres de cada una de las calles que serán liberadas, sin embargo, no fue posible conocer estos detalles dado que la dependencia señaló que era un programa en proceso.

El pasado 21 de enero la Autoridad del Centro Histórico presentó el Plan de Recuperación del Centro Histórico 20192024. Una de las acciones que fueron presumidas fue la liberación en 27 calles del comercio ambulante.

En aquella ocasión, a pregunta expresa sobre cuáles son estas calles, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, comentó que se proporcionarían los nombres más tarde, pero después la oficina de Comunicación Social reviró, argumentando que por estrategia, no se darían a conocer.

En un oficio, firmado por Avelino Méndez, subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, respondió que “es un programa que se encuentra en proceso, no se cuenta con un censo de comerciantes porque actualmente el bando no permite el comercio en vía pública”.

“Las 27 calles forman parte de los perímetros A y B, por tratarse de un programa en desarrollo no es posible darlo a conocer. Las plazas (donde serían reubicados los ambulantes retirados) se ubican en perímetro A y B y fueron autorizadas para que los comerciantes no estuvieran en las calles. No hay plan de reubicación como tal”, se lee en el documento.

Y además sugirió consultar un tuit de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum

Pardo, y una dirección electrónica para tener acceso a la exposición (PDF) del Programa de Recuperación del Centro Histórico que se hizo el 21 de enero, la misma que les fue adjuntada en la solicitud para facilitar la búsqueda de la información.

LABERINTO DE GIROS NEGROS

Lo mismo pasó con otra de las acciones: atacar los giros negros de los polígonos A y B del Centro Histórico. Este diario solicitó vía transparencia dicha información, mencionada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 21 de enero pasado, pero todas las dependencias involucradas se echaron la bolita sobre la tenencia de la información.

Ni la Secretaría de Gobierno, ni la de Seguridad Ciudadana ni la Autoridad del Centro Histórico entregaron los datos. La alcaldía Cuauhtémoc sólo proporcionó un listado con los reportes ciudadanos vinculados con establecimientos mercantiles, lo mismo que Venustiano Carranza, que sólo reportó un establecimiento mercantil.

De acuerdo con los documentos disponibles en la página electrónica de la Autoridad del Centro Histórico, los corredores que están bajo la mira son Regina, Madero, República de Cuba y Fray Servando, debido a que ahí se concentra la mayor oferta de entretenimiento nocturno, y hay establecimientos mercantiles que no cumplen con la normatividad. Entre los principales lineamientos que se incumplen está el hecho de que en algunos lugares el cupo de personas sobrepasa el límite permitido.

LAS ENTIDADES SE ECHARON LA BOLITA Y ASÍ RESPONDIERON

-Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial Reportó que no cuenta con la información solicitada Sugiere remitir la solicitud a la Subsecretaría de Operación Policial, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), alcaldía Cuauhtémoc, Unidad de Contacto del secretario.

-Subsecretaría de Operación Policial

Dice no contar con la información y remite a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y a la Coordinación General de la Policía de Proximidad de la Zona Centro

Local Promete Alcaldesa regularizar a comerciantes

-Subsecretaría de Participación Ciudadana Se dice incompetente y regresa la solicitud a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial

-Unidad del Contacto del Secretario Sugiere remitir solicitud a CESAC de la alcaldía Cuauhtémoc y a la Subsecretaría de Operación Policial

-Coordinación General de la Policía de Proximidad de la Zona Centro Sugiere remitir solicitud a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, Fiscalía General de Justicia, Invea y alcaldía Cuauhtémoc.