CDMX busca romper Record Guiness con clase masiva de box

La campana sonará fuerte el sábado por la mañana para dar inició a la Clase Masiva de Box a efectuarse en el Zócalo, a fin de romper el récord Guinness de más participantes que simultáneamente tiren ganchos y jabs.

Bajo una estricta vigilancia de 500 visores, Ana María La Guerrera Martínez, campeona mundial de Peso Mosca; David El Rey Picazo, un joven de 21 años, tres veces campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo y estudiante de Física y Neurociencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y La Barbi Juárez, campeona mundial de peso gallo, impartirán la catedra de pugilato.

Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte de la capital, informó que 40 mil personas llenaron el registro, pero al Zócalo únicamente podrán acceder de 20 mil a 40 mil boxeadores, por lo que el resto se desplegará en la Avenida 20 de Noviembre y de ser necesario acudirán a otra calle.

Tras entregar un kit y unos guantes a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el funcionario dio a conocer que los participantes no podrán usar su celular, porque, para romper el récord, la clase masiva debe ser continua y los competidores únicamente deberán hacer dos pausas de 20 segundos a fin de hidratarse.

“Los motivos de la descalificación por Guinness es abandonar o evitar la rutina oficial, no tener colocado el número al frente, no usar la playera oficial durante la clase de box, no pisar los tapetes para el registrar al momento de la llegada, actitudes antideportivas con los participantes y stand y dejar de hacer la rutina”, explicó el funcionario.

Recordó que 500 visores vigilarán el cumplimiento de las reglas, sacarán la tarjeta amarilla a quien deje de hacer la clase y la roja significa expulsión, si expulsan al 10 por ciento, la clase quedará descalificada, por eso, insistió, en la prohibición de usar celular durante la clase.

Foto: Cuartoscuro

El acceso al Zócalo iniciará a las 06:00 horas, hora y media después se impartirá un curso teórico para aprender a dar los golpes, porque el 50 por ciento de los inscritos no entrena box; y cuando la Plaza de la Constitución esté con el número de personas justo o cerca de comenzar el evento, suspenderán el acceso y quienes no entren podrán participar en la Avenida 20 de Noviembre.

El funcionario recomendó a los participantes que antes de asistir a la megaclase de box descanse, hidrate y alimente bien; prepare su camiseta, pegar el número de competidor con chip a la altura del abdomen, debajo de la imagen del corazón; y salir de su casa con la camiseta y número de competidor.

Finalmente, el acceso al Zócalo de quienes tengan playera verde a la Plaza de la Constitución será por 5 de Febrero y Venustiano Carranza, los de color rojo por la esquina de Pino Suárez y Venustiano Carranza; los de blanco por 20 de Noviembre y Venustiano Carranza; y los de beige entrarán por República de El Salvador y 20 de Noviembre.