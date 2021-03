Gobierno de CDMX sigue sin lanzar vivienda barata

Uno de los proyectos que el gobierno de la Ciudad de México apoyó para vivienda a bajo costo ya está en preventa, pero aún no contempla ningún beneficio para que los capitalinos adquieran estos departamentos.

El gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum presentó en 2019 el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente de la Ciudad de México para impulsar la construcción de vivienda a un precio menor que en el mercado y que así los capitalinos accedan a un hogar propio.

Para ello, la administración local dio facilidades de construcción a los desarrolladores con la única condición de que destinen 30 por ciento de sus proyectos a vivienda incluyente, cuyo precio no debe rebasar 217.5 UMAS, equivalentes hoy a 19 mil 492 pesos, por cada metro cuadrado habitable.

Fue en septiembre del año pasado cuando en su segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum publicó el avance de este programa: se registraron 15 desarrolladoras con igual número de predios, pero sólo en nueve se pactó iniciar su construcción a finales de 2020: Eje Central 38, Reforma Norte 159, Mar Mediterráneo 245, Ciprés 330, Cerrada Norte 35 número 47, Héroes 1810 número 62, Fray Servando Teresa de Mier 172 y 174 y Cerrada Fray Servando Teresa de Mier 25.

Sin embargo, Mar Mediterráneo 245 es el primero de ellos que ya está en el mercado aunque el gobierno local aún no informa sobre la disponibilidad de adquirir de la parte que corresponde a vivienda accesible.

El desarrollo ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo está a cargo de GAP Metropolitana, cuenta con 114 departamentos de entre 44 y 52 metros cuadrados distribuidos en planta baja y cinco niveles con un precio base de un millón 430 mil 890 pesos.

Si este conjunto de departamentos se ajusta a las reglas del programa, debe vender a bajo costo 34 de los 114 que tiene y sólo a través de los promoventes avalados por el gobierno local.

Según los precios establecidos por las autoridades, el departamento de 44 metros cuadrados debe ofertarse en un precio máximo de 857 mil 663 pesos y el de 52 metros cuadrados en un millón 13 mil 602 pesos.

Hoy el proyecto está en preventa pues la meta es entregar las viviendas en diciembre de este año. De acuerdo con los asesores de GAP, se pueden adquirir a través de créditos hipotecarios tradicionales o bancarios, pero no tienen la instrucción de guiar a los interesados sobre su compra a través del programa de vivienda incluyente.

Mediante anuncios de Facebook, GAP ofrece ya atención personalizada y un render de cómo lucirá el proyecto. El Sol de México visitó el punto donde se exhibe la manifestación de construcción que, aclara, forma parte del “programa de reactivación económica y producción de vivienda incluyente popular y de trabajadores en la Ciudad de Mexico”, pero no dice cuántos departamentos se venderán de esa forma aún cuando es un requisito.

Este diario buscó a GAP Metropolitana para conocer cómo ofertarán la parte incluyente del desarrollo, pero la constructora declinó dar una postura.

También se acercó en distintas ocasiones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien es la encargada de este programa, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

VIVIENDA PARA TODOS

El programa no contempla preferencia de venta, es decir, no tiene reglas sobre si la empresa puede vender su parte del desarrollo antes o después de que el gobierno coloque las viviendas a bajo costo.

Sólo establecen tres etapas: la inscripción de los proponentes de obras, la presentación final de los proyectos y su aprobación, y el registro de las personas interesadas en adquirir vivienda. Seduvi ha dejado claro que sólo hasta la etapa tres se abrirá el registro para interesados en adquirir vivienda.

Los únicos que están avalados para promoverla son Infonavit -con quien ya se firmó un convenio- FOVISSSTE, Servimet u organizaciones inscritas en el Instituto de Vivienda.

Con la firma del convenio, las y los trabajadores podrán adquirir uno de estos inmuebles habitacionales, que contarán con ecotecnologías y cisternas de almacenamiento de agua potable y pluvial tratada, a través del Crédito Tradicional Infonavit”, explicó Seduvi.

Este diario llamó a Infonavit para conocer la información brindada desde el centro de atención a los ciudadanos. El asesor aseguró que aún no disponen de información específica, pues el sistema no lo contempla todavía. Este diario ha dado cuenta de las dos primeras etapas, en donde se han reportado avances para Reforma 159 y Ciprés 330, pero la fecha para que los capitalinos compren, aún no está fijada.

“Actualmente se labora en el diseño y revisión del mecanismo con el que se habilitará el registro de los interesados en adquirir una vivienda incluyente que se haya producido dentro del Programa. Todo el proceso para el registro se hará público en Gaceta Oficial”, explicó Seduvi.