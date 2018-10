Gobierno de la CDMX busca sancionar a CAF, no ha entregado trenes para Línea 1 del Metro

La empresa española CAF tiene un retraso de más de 100 días en la entrega de ocho trenes para el Metro, por lo que las autoridades capitalinas ya prevén aplicarle una sanción que pudiera llegar al 10% del contrato de compraventa signado en 2016, el cual fue por tres mil 300 millones de pesos aproximadamente.

En entrevista, Jorge Jiménez Alcaraz, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó ayer que solamente han recibido un convoy, el cual ya es sometido a pruebas, fuera de las horas de servicio, en la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán y se tiene previsto que entre en servicio en noviembre a más tardar.

El funcionario apuntó que las otras ocho unidades debieron estar desde junio en poder del organismo a su cargo, pero es octubre y no llegan, por lo que la compañía debe justificar adecuadamente este retraso o de lo contrario será sancionado, incluso se le rescindiría el contrato.



El monto del castigo se determinará con base en las facturas que presente la empresa española, y si los argumentos para el retraso son justificados la penalización no llegarían al 10% del contrato.

En cuanto a las pruebas del primer tren, apuntó que las estáticas se efectuaron en la armadora de la compañía, ubicada en Huehuetoca, Estado de México; mientras que las dinámicas se llevan a cabo en las vías de la Línea 1 y recordó que cada tren tiene más de un millón de componentes.

A su vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dio a conocer que la empresa alega que no ha entregado los trenes, porque está a la espera de una serie de dispositivos y elementos electrónicos extranjeros, pero, recordó, que el contrato de compra-venta, que no se firmó en esta administración, es muy claro: ante cualquier situación de atraso se pueden aplicar las sanciones y si las sanciones no son suficientes se aplica la recisión.

“Son sanciones económicas muy fuertes y en caso de continuar el incumplimiento se tiene que proceder a la terminación anticipada de ese contrato”, concluyó.