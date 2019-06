Gobierno y privados se unen para que la CDMX sea Capital Cultural de América

El gobierno de Claudia Sheinbaum hizo alianza con el sector privado y los nombró embajadores para potenciar al máximo las ofertas de la Ciudad de México con el objetivo de convertirla en la Capital Cultural de América.

La jefa de gobierno dijo que esta ciudad tiene una oferta cultural no existente en alguna otra, “así que hacemos esta alianza, nombramos a estos embajadores culturales pero en realidad todos somos embajadores”.

“Estamos convencidos que somos la capital de América, no hay ciudad en el continente americano que tenga casi tres mil años de historia, Cuicuilco, Tlalpan fue fundada en el 800 antes de nuestra era, no hay ciudad que tenga al templo mayor y la Catedral a un lado, no hay ciudad en América en donde se puedan visitar las únicas chinampas que hay en el mundo y se pueda visitar Paseo Reforma", expresó.

“Hoy hemos revitalizado esa oferta cultural con los festivales que estamos impulsando en la Ciudad de México, hay por lo menos uno al mes en esta ciudad, y además, esta es una ciudad de derechos, pluricultural y diversa; esto la hace Capital Cultural de América", comentó.

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la capital mexicana, invitó a unir esfuerzos a nivel local e internacional con el fin de fortalecerse como una comunidad creativa y proyectar con aún más fuerza a la Ciudad de México a nivel continental y global.

Destacó que han tenido siete millones 290 mil asistentes en los distintos festivales como en los de Noche de Primavera y Ciudad que Baila.

Indicó que la Ciudad de México cuenta con nueve mil actividades culturales en los que incluye actividades artísticas pública y gratuita como lo son los 170 museos.

Alejandro Gou Boy, productor y empresario de teatro, recibió el distintivo de embajador, y durante su intervención comentó que el gremio teatral está dispuesto en fortalecer la vida cultural de capital.

“¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues creo que construyendo acuerdos, tendremos que atender puentes de comunicación y de responsabilidad para que juntos podamos lograr ser la capital cultural de América por lo que tendremos que ir de la mano los empresarios, gobierno, productores y dueños de los recintos teatrales para lograr este objetivo”, asumió.

Entre los que también se convirtieron en embajadores son: Luis Alejandro Soberón Kuri presidente y director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, y Nathan Poplawsky Berry presidente de la Canaco.