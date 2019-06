Revelan que guardería clandestina en Álvaro Obregón había tenido otro incidente

Luego de que se diera conocer la muerte de un bebé de 10 meses en una guardería clandestina de Álvaro Obregón, una fuente reveló que no había sido el primer incidente.

En entrevista para Noticieros Televisa, una madre de familia de nombre Ana Luisa reveló que la muerte del menor no era el primer incidente que ocurría en establecimiento pues tiempo atrás una niña se fracturó la cabeza y los encargados no se habían dado cuenta.

Al llevarla con el médico, éste le hizo unas placas y reveló que la niña tenía un golpe interno en su cabeza. Asimismo, explicó que el lugar "estaba en malas condiciones, tenían alfombritas ‘miadas’ y no tenían limpieza. Sólo entrábamos y dejábamos a los niños en la parte de enfrente, nunca nos dejaban ir más allá”.

Muere bebé de 10 meses

Un bebés de 10 meses falleció en una guardería clandestina localizada en la calle 29 de octubre esquina con Del Trabajo, en la colonia Lomas de la Era

De acuerdo con los reportes, el lugar era conocido como "Los Pollitos", operaba desde hace más de 10 años y cobraba 250 pesos semanales por cada menor.

Estaba instalada en cuartos improvisados y además en el mismo predio hay otras viviendas. Se sabe que al menos había alrededor de 15 bebés, sin embargo, también acudían niños de preescolar o primaria a hacer tareas.

Erick Reyes, Director General de Gobierno de dicha alcaldía informó que no se tenía registro en el área de gobierno del establecimiento, el cual era completamente clandestino.

"Descubrimos que es un espacio completamente clandestino, no es nada ni guardería, no es estancia, no es absolutamente nada ni a escuelita llega, no tenemos registro en el área de gobierno algún expediente de este lugar, es decir, no es un establecimiento mercantil, es un lugar en donde los padres, madres de familia dejaban a sus hijos y se da este lamentable hecho”.

Autoridades realizarán operativos

La alcaldía prepara un operativo para cerrar aquellas casas que funcionan como guarderías de manera irregular o clandestina y aseguran que ofrecerán solución a la necesidad de un lugar para el cuidado responsable y profesional para los niños.