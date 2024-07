Habitantes de Cd. Lago reclaman dictamen de Pemex tras incendio

El gobierno de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, solicitará a Petróleos Mexicanos (Pemex) un informe en el que señale de dónde proviene el combustible que reportan los vecinos de la colonia Ciudad Lago, así como el nivel de riesgo.

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, atendió a los habitantes preocupados por la explosión ocurrida ayer justo en el límite territorial de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

El incendio ocurrido en la calle Ferrocarril del Sur esquina Vía Express Tapo, a espaldas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afectó a 30 viviendas de cartón y lámina. La causa del siniestro será definida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades.

Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Ante la preocupación de habitantes de Ciudad Lago, el municipio de Nezahualcóyotl desplegó brigadas para revisar el drenaje en búsqueda de algún sedimento en el agua de las coladeras.

“Yo no me voy a mover de acá hasta que Pemex me dé su dictamen. El problema está en que si también yo no presiono, no presionamos a que ellos hagan realmente la chamba que se debe, vamos a estar exactamente igual. ¿Qué tenemos que revisar? De dónde proviene, eso es una parte importante, pueden ocurrir muchas hipótesis y ya me han dado varias los vecinos y vecinas. Tenemos que llegar, de dónde se origina la responsabilidad, lo que tengamos que revisar lo vamos a hacer”, dijo el presidente municipal.

Detalló que la zona del siniestro es federal, por lo que “necesitamos presionar a quienes tienen la autoridad jurídica por el derecho de vía, para que podamos hacerlo en conjunto”, de manera que deben colaborar el AICM, la empresa Ferrovalle y Pemex.

Las llamas alertaron a los vecinos de colonias aledañas, quienes relacionaron el siniestro con la toma clandestina de turbosina detectada hace dos meses. Las autoridades de la ciudad ubicaron a esa toma como el origen del olor a combustible en Cuchilla del Tesoro, Narciso Bassols y CTM Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en las que desde hace dos semanas personal de Pemex limpia los registros de drenaje con agua jabonosa que sólo resuelve el olor durante el día y regresa en las noches.

Aún no hay una versión oficial sobre las causas del incendio; sin embargo, en las calles alrededor del siniestro, el olor a gasolina era intenso y en los charcos generados por la lluvia del 30 de junio, había una capa aceitosa similar a la gasolina. Además de las sospechas sobre que el incendio ocurrió por residuos de turbosina en el agua del drenaje, los habitantes consultados por este diario expusieron que hay vecinos dedicados al almacenaje de gasolina y comentaron que esto pudo ser lo que detonó el incendio.

El agua de los charcos que dejó la lluvia luce aceitosa / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

A pesar de las coincidencias, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CdMx, Myriam Urzúa, descartó una relación entre el combustible de Gustavo A. Madero y el de Neza: según la funcionaria, el aparente combustible en calles cercanas al incendio se debe a que el 28 de junio volcó una pipa que dejó decenas de litros de combustible en el asfalto.

Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

“Con las lluvias que ha habido en estos días, porque todo esto tiene una pendiente y se empezó a venir hasta este lugar. Esa gasolina era diésel, como aceite, entonces se va poco a poco por la pendiente. Tiene que haber una limpieza de los registros, de las casas aledañas a las vías del tren”, explicó antes de retirarse del lugar.

Insatisfechos con la respuesta de las autoridades, colonos de la zona de Aragón, Cuchilla del Tesoro y Ciudad Lago bloquearon la Avenida 602 para exigir a las autoridades cambiar la ubicación delos ductos de combustible. También solicitaron el cierre de dos gasolineras cercanas por el peligro que representa para los vecinos.

Marcos Acosta recorre todos los días en su mototaxi las colonias cercanas a la calle Oriente 16, donde autoridades capitalinas confirmaron el registro de la toma clandestina. Expuso que desde noviembre detectaron el olor a gasolina y, con las recientes lluvias, el combustible sale de las coladeras.