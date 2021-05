Habitantes de Ixtapaluca pierden su patrimonio tras tormenta

IXTAPALUCA, Méx. La tormenta registrada el pasado 12 de mayo en la Zona Metropolitana dejó daños en cerca de 270 domicilios de este municipio, en algunos casos los habitantes de 13 colonias perdieron casi todo su patrimonio.

Algunas familias aseguran que nunca se había presentado una inundación como la del pasado miércoles, por lo que desconocen qué tipo de apoyos van a recibir de parte de la autoridad, menos aún si será suficiente, pues perdieron gran parte de sus muebles.

Tal es el caso de la familia Santiago, cuyos integrantes de la noche a la mañana perdieron su patrimonio.

"Ni los juguetes de mi hijo se salvaron, fue devastador, de por si vamos saliendo de la pandemia y ahora esta inundación.

Perdimos todo, todo, muebles, colchones, refrigerador, lavadora, estufa, ropa, zapatos, todo lo perdimos de la noche a la mañana", comentó la señora Francisca Santiago, vecina de la colonia El Molinito.

Doña Francisca dijo que en cuestión de minutos, su hogar, donde habitan ocho integrantes de su familia, se inundó por el fuerte aguacero que azotó al oriente del Estado de México.

Narró que el día de la tromba acudió al doctor, pero al ver que llovía como pudo tomó un mototaxi con dirección a su domicilio, ya que su hijo, su hermana y sus sobrinos se encontraban solos en su casa.

Pero al llegar ya no pudo ingresar, ya que las calles y decenas de casas se encontraban inundadas.

"Yo me fui a mi consulta al otro lado de Valle de Chalco y me vine en el mototaxi, pero al momento de querer llegar a mi domicilio, ya no hubo forma porque el agua tenía corriente y no era posible pasar.

"Desafortunadamente no pude llegar, nos inundamos, me llegó el agua hasta más arriba de la cintura y tuvimos que pedir apoyo", explicó.

Con voz entrecortada, Francisca comentó que el día de la inundación su hijo quedó atrapado al interior de su hogar y vecinos lo ayudaron a salir por el techo.

"Pues vea, ahorita estamos vendiendo los colchones que se mojaron tan siquiera para tener que comer algo, no hemos dormido, no hay dónde dormir, ni en el suelo porque está mojado", dijo.

Pidió a las autoridades del Gobierno mexiquense, federal y municipal su apoyo, pues decenas de familias lo necesitan.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del Estado de México, la tromba dejó 270 viviendas inundadas en los municipios de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, así como avenidas y un tramo de la autopista México-Puebla.

Esa historia se repite en cada hogar de las zonas más afectadas.

Por su parte, autoridades locales informaron que ante las inundaciones puso en marcha un plan de contingencia emergente en el que participan Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, DIF y OPDAPAS, para atender las 13 colonias que resultaron afectadas.

Asimismo, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal realizó la entrega de cobijas, agua, paquetes alimentarios y láminas, tras el censo de los daños, además de que gestionó ante el DIF nacional para incrementar los apoyos a las familias afectadas. Además, se habilitaron albergues en los polivalentes y centros de desarrollo comunitario.

De acuerdo con Gerardo Obregón, director de Salud municipal, doctores y enfermeras de Médico a tu Casa están entregando desparasitantes, vida suero oral y antibióticos, así como toman la temperatura para descartar alguna enfermedad.