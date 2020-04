Habrá consecuencias por despidos en empresas ante Covid-19: Sheinbaum

Habrá consecuencias contra grandes empresas de la Ciudad de México que tienen la posibilidades de pagarle a empleados y aun así los están despidiendo ante la crisis por pandemia del Covid-19, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Después que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que en la Ciudad de México han despedido a 55 mil 591 empleados, la mandataria aseguró que estas empresas corren el riesgo de ya no expandirse en la capital y sólo se quedarán aquellas socialmente responsables.

"Y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos es solidarizarse con sus trabajadores y tienen la posibilidad de hacerlo", sentenció.

Sheinbaum Pardo dijo que desde el martes se enteró de los despidos masivos gracias al director general del IMSS, Zoe Robledo, por lo que le pidió que le enviara la información, la cual llegará hoy.

Precisó que estos datos les servirán para conocer quiénes son las empresas que están despidiendo a trabajadores y que si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de seguir dándoles sus salarios, entonces se comunicará personalmente con los dueños de estos negocios.

"Me enviarán la información obviamente no con los datos personales de los trabajadores, pero sí de las grandes empresas que tienen instalados negocios en la Ciudad de México y vamos hacer que la ciudad se vuelva solidaria y aquel que no sea solidario y que no tenga responsabilidad social pues ya no podrá tener otro negocio en la Ciudad de México", subrayó.

"Son momentos de solidaridad de todos y de todas, desde la jefa de gobierno estamos donando nuestros ingresos, está donando ingresos el presidente del Poder Judicial de la ciudad y los grandes empresarios tienen que ser solidarios y responsables con sus trabajadores porque tienen recursos para hacerlos, ayer me lo comentó el director del IMSS y voy a esperar cuál es esta información", reiteró.

En la capital mexicana hay un presupuesto de 500 millones de pesos para el seguro de desempleo y de los 55 mil 591 despedidos sólo alcanzarían 32 mil personas.

La jefa de gobierno de la CDMX adelantó que está trabajando en algunas otras acciones para apoyar a las familias por lo que están platicando con las tiendas de autoservicios y locatarios de los mercados públicos para que vendan una serie de despensas al costo para que la población pueda a acudir a adquirirlas.