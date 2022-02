Habrá sanciones por caso de albergue en San Bernabé: Fiscalía CDMX

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoys, confirmó que por las irregularidades detectadas en el albergue San Bernabé, por maltrato a menores de edad, se lleva a cabo una investigación

Ante los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, la fiscal dio cuenta del Plan de Política Criminal 2022 y al contestar una serie de preguntas de los legisladores, aclaró que se mal interpretaron sus declaraciones en torno a los albergues y los presupuestos que manejan, al tiempo que detalló que no hay mejor lugar para los niños que la familia, en lugar de las instituciones.

CDMX No hay presupuesto que garantice a niños estar en mejores condiciones: Godoy

En la mesa de trabajo la funcionaria declaró: “No existe mejor lugar que la familia, no hay nada que lo sustituya, ni todo el presupuesto”, en relación a los menores de edad que se ven obligados a hacer de la calle su hogar.

Godoy Ramos dio cuenta que las denuncias sobre abusos contra menores de edad en el albergue de San Bernabé son investigadas de manera integral y una vez que se tengan los resultados se deslindarán las responsabilidades.

Insistió en que no se debe sacar de contexto sus declaraciones, porque lo que dijo el pasado jueves es que no hay presupuesto o política pública que pueda sustituir a la familia, que es donde deben estar los niños.

El vicecoordinador de la bancada del Prtido Acción nacional (PAN) en el Congreso, Ricardo Rubio Torres, manifestó a la fiscal general que las restricciones presupuestales no pueden ser pretexto para no atender a las poblaciones vulnerables.

Ello molestó a Ernestina Godoy, quien pidió no poner en su boca palabras que no dijo y comentó que le enviaría la versión estenográfica para que entendiera el contexto y le dijo “no somos iguales”.

La titular de la FGJ mencionó que no hay que guiarse por los encabezados, porque se trata de abordar los problemas de manera integral.

“Seguro que le servirá leer la versión estenográfica, seguro que ahí no encontrará ningún sustento para sus aseveraciones y mucho menos para acusar a la Fiscalía. Me parece que la honestidad intelectual y parlamentaria es esencial para un diálogo sano. No ponga su interpretación de mis palabras en mi voz, en eso nos distinguimos”, declaró la funcionaria.

Ernestina Godoy durante su segundo informe Foto/Cuartoscuro

A todo ello abundó: “Insisto, no somos iguales porque aquí no perseguimos a nadie por sus ideas, no usamos a la procuración de justicia para perseguir a la disidencia, aquí combatimos a la corrupción y eso también, diputado, nos distingue”.

En su momento, representantes populares de Morena se refirieron a los resultados positivos que ha tenido la Fiscalía capitalina en la atención de las denuncias, persecución de las infracciones y en la disminución de delitos de alto impacto.

Durante el diálogo virtual, legisladores morenistas coincidieron que durante la transición de la ex Procuraduría General de Justicia a la ahora Fiscalía, se ha observado un cambio de mentalidad y actitud sobre la impartición de justicia.

Godoy Ramos, en su exposición inicial, dio cuenta que "entre 2020 y 2021 aumentamos las sentencias condenatorias en un 60.08 por ciento. En términos absolutos se pasó de siete mil 212 a 11 mil 545.

Específicamente las de alto impacto incrementaron en 53.88 por ciento y las de delitos de género en 110.54 por ciento.

Tras exponer que además aumentó el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en 39 por ciento, delineó que en materia de género se vincularon a 690 acosadores y abusadores sexuales; 90 feminicidas, 27 tratantes de personas y 260 violadores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En 2019 teníamos un promedio mensual de 12.6 agresores vinculados por violación, en 2021 duplicamos con 24 vinculados por mes, incluyendo casos relevantes de figuras políticas y de integrantes de medios de comunicación”, comunicó.

La fiscal capitalina manifestó en relación a los trabajos en favor de las mujeres:

“En esta estrategia ubicamos puntos de operación de células criminales en diversos puntos de la ciudad, hemos ejecutado 608 órdenes de cateos, lo que sextuplicó la productividad con relación a lo alcanzado en el 2018”.