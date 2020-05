Hasta agosto podrán realizarse reuniones deportivas

Pese a que a partir del 1 de junio ya se permitirán actividades físicas al aire libre con el Plan de Reapertura a la Nueva Normalidad no se podrán organizar reuniones deportivas, sino que esto será hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, que podría ser en agosto, advirtió Rodrigo Dosal Ulloa, director general del Instituto del Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México.

En entrevista con El Sol de México, el titular de Indeporte dio a conocer que desde el 23 de marzo a la fecha han elaborado distintos videos con ejercicios dedicados a niños, adultos y personas adultas mayores y sus alcances han sido de hasta dos millones sólo en Facebook.

Dosal Ulloa mencionó que antes de esta enfermedad ya era conocido que la población abandonaba a cierta edad el ejercicio y esto ocasiona distintas consecuencias como el sedentarismo y la obesidad.

En la administración de Claudia Sheinbaum el objetivo primordial es el deporte comunitario, y para esto nació el programa Ponte Pila y aunque ya no hay actividades en parques, colonias o, en los distintos Pilares han estado colocando videos con distintos ejercicios por sus promotores, mismos que se pueden encontrar en sus redes sociales y en la página de Indeporte como Ponte Pila en Casa.

Principalmente pueden encontrar actividades deportivas activación infantil, entrenamiento funcional, ejercicios de respiración como el chikung, rutina para adultos mayores, actívate en casa, consejos como estiramiento, clases de baile aeróbico, extremidades superiores y clase de yoga.

¿Cómo están trabajando el proyecto Ponte Pila con el confinamiento?

-El Instituto del Deporte tiene la tarea de buscar que la población reciba distintos beneficios en materia de salud a través del deporte, en ese sentido y siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa para contrarrestar los efectos de la pandemia es que hemos estado realizando videos desde el 23 de marzo para mantener a la gente que quiera hacer rutinas de ejercicio, pues es mantenerla activa.

Estas rutinas fueron creadas por especialistas del Instituto como licenciados en Educación Física, entrenadores físicos, por ejemplo un trotador del club deportivo Universidad, un maestro de taichi que nos dio clases de chikung, pero yo diría que lo más importante que participan en ella distintos promotores del programa Ponte Pila y es así cómo se mantienen.

¿Cuántos promotores tienen?

Mil 900 promotores deportivos ya instalados en distintas zonas de la Ciudad de México, entonces, los cuales hay unos que van a Pilares y otros que están repartidos a lo largo de la ciudad como en distintos parques, y canchas en la ciudad.

El Plan de Reapertura permitirá que las personas salgan a ejercitarse al aire libre, ustedes tienen promotores deportivos, ¿ya los regresan a trabajar?

Todavía no, es hasta que el semáforo así lo permita, las distintas actividades deportivas llevan por su propia interacción características de contacto diferentes, es decir, distintos deportes implican un contacto muy cercano entre la gente y por supuesto todavía no podrían ser realizados porque el semáforo indica que no es aconsejable.

A propósito de la crisis económica y laboral que se está viviendo en la Ciudad de México, ¿todos sus promotores están recibiendo sus pagos?

Los promotores siguen realizando distintas actividades por lo cual reciben sus pagos, es decir, hacen las rutinas de ejercicio Ponte Pila en Casa y hacen distintos videos.

¿Qué tan importante es la actividad física?

El deporte es una de las principales herramientas para buscar prevenir enfermedades, va de la mano de la vida saludable y con esta pandemia se pudo observar la importancia de mantenerse con una activación física constante, por ejemplo, gente que no se acercaba al ejercicio, ahora lo hacen.