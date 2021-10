Hemos sido mejores, aseguran alcaldes morenistas en la CDMX

“Nosotros somos alcaldes de la Cuarta”, afirmó el titular de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quien junto con otros seis alcaldes de Morena, exhortó a sus homólogos de oposición a trabajar.

Luego de presentar el programa de bacheo que se llevará a cabo en sus demarcaciones, el titular de la GAM negó que existan posibles reuniones con la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México -conformada por nueve ediles- pues aseguró que “para eso está el cabildo” y los exhortó a poner menos pretextos.

“Siempre hemos sido los número uno, alcaldes con experiencia, con capacidad. Mientras aquellos (oposición) se están quejando de que quieren cambiar hasta el presupuesto participativo, nosotros ya vamos a empezar a inaugurar las obras y la aplicación del presupuesto.

“Nosotros somos alcaldes de la Cuarta, estamos con el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a promover políticas acorde con este proyecto de nación que significa el cambio, austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. No hay competencia con nosotros, siempre hemos sido mejores”, remarcó Francisco Chíguil.

En tanto, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, coincidió en que los siete alcaldes “son los número uno”.

“Somos alcaldes de la Cuarta. Ellos (la Unión de Alcaldes) se buscaron el nombre, pero nosotros somos más bien Alcaldes de la Cuarta; pero no buscamos un calificativo. Nosotros (sólo) nos reunimos para platicar cuáles son los próximos proyectos y no para quejarnos de que no tenemos presupuesto”, señaló.