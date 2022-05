Hombre escala a lo más alto de torre del Cablebús en Iztapalapa [Video]

En un acto sorprendente, un hombre escaló a lo más alto de una torre del Cablebús de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Los hechos se registraron la tarde noche de este miércoles cuando usuarios del transporte público captaron en video al sujeto que caminaba entre los cables de la torre.

En las imágenes se puede escuchar un "bájate cabrón" que lanzan personas que lo observan.

🚨⚠️ Hombre escala el Cablebús de #Iztapalapa ⚠️🚨



"Bájate cabrón", le gritan usuarios.



📹Cortesía



➡️https://t.co/rAggOWeAJr pic.twitter.com/9X8hj3rCfL — LA PRENSA (@laprensaoem) May 19, 2022

No suspenden servicio

A través de una tarjeta informativa, el sistema de transporte público detalló que aproximadamente a las 8 de la noche, el hombre libró el cercado y subió a la pilona número 45 de la Línea 2, que corre de Santa Marta a Constitución de 1917, cercana a la estación San Miguel Teotongo.

Señaló que de inmediato personal de la línea acudió al lugar, sin embargo la persona ya no se encontraba sobre la columna ni en los alrededores.

"Al no encontrarse a la persona, el servicio no tuvo suspensión, de igual manera, no se reportan daños en la pilona".

Con respecto a un video que circula en redes sociales de una persona en una torre de la L2, informamos: pic.twitter.com/l6C6xkMcG8 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) May 19, 2022

Se aseguró que personal de Cablebús revisará el cercado de las columnas en general y en específico en la pilona 45, "toda vez que las torres cuentan con elementos que impiden el ingreso a personal no autorizada a éstas".

Nota publicada en La Prensa